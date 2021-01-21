Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
21 января 2021, Газета.Ruновость

86-летний Пьер Ришар назвал идеального героя-любовника в кино

Актер дал интервью в преддверии выхода нового фильма со своим участием
Пьер Ришар | Источник: Legion-Media.ru

Звезда французского кинематографа Пьер Ришар дал интервью изданию «Известия», в котором рассказал о себе и актерской профессии. Разговор состоялся в преддверии выхода в прокат нового фильма с участием 86-летнего актера — ленты «Кроличья лапа» грузинского режиссера Наны Джорджадзе.

В частности, Ришар признался, что был вынужден сам придумать себе амплуа — из-за того, что внешность не позволяла играть героев-любовников. В ответ на вопрос о том, кого он видит идеальным героем-любовником, артист вспомнил об Алене Делоне:

В молодые годы, конечно, Ален Делон с его ангельской внешностью. Само совершенство. Более красивого мужчину я никогда в жизни не видел.
Пьер Ришар

Актер подчеркнул: он никогда не сожалел о том, что природа не наградила его подобными внешними данными. «У меня было свое тайное оружие. Я покорял женщин тем, что умел их смешить», — заключил Ришар.

Кроличья лапа
2020/Россия, Бельгия, Финляндия16+драмамелодрамасемейный

Пьер Ришар — известный французский актер и режиссер. Наибольшую известность приобрел за свои работы в комедийном жанре. Среди картин с его участием — «Высокий блондин в черном ботинке», «Игрушка», «Побег», «Укол зонтиком», «Невезучие», «Папаши», «Счастливчик».

К слову, с Наной Джорджадзе артист сотрудничает не впервые: он снялся в ее комедийной ленте 1996 года «1001 рецепт влюбленного кулинара».

За что Пьера Ришара обожают в России?
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Игрушка
Пьер Ришар
Pierre Richard
СМИ: Брюс Уиллис готов сняться в новом «Крепком орешке»
1 р.
Укол зонтиком
Кроличья лапа
«Предсказавший» пандемию триллер «Заражение» получит продолжение
Ален Делон
Alain Delon
Найдена актриса на роль Уитни Хьюстон
Disney покажет 20 сериалов по вселенным «Звездных войн» и Marvel
Повесть «Вам и не снилось!» получит новую экранизацию
Эвелина Бледанс снимается в «Стриптизерах»: первые фото в образе
Звезда «Хода королевы» сыграет в экранизации романа Набокова
Хаматова изменилась до неузнаваемости ради новой роли
Воробьев снимается в голливудском фильме про президента США
Билан и Муцениеце играют мужа и жену в новом фильме: первые фото
«Константин» с Киану Ривзом спустя 15 лет получит продолжение
Главную роль в первом фильме, снятом в космосе, сыграет женщина
22-летняя дочь Умы Турман снимется в фильме вместе с отцом
Дженнифер Лопез станет невестой в комедийном боевике
Скарлетт Йоханссон сыграет современную Невесту Франкенштейна
Золушка станет парнем-афроамериканцем в новом фильме Disney
Алексей Воробьев получил новую роль в Голливуде
Главным злодеем первого хоррор-фильма для кошек стал огурец
11-летняя дочь Пересильд и Учителя получила новую роль в кино
Зрители раскритиковали выбор Хоакина Феникса на роль Наполеона
Стало известно, кто сыграет Клеопатру в новом фильме
Джоли и Вальц могут сыграть экс-супругов в новом фильме
Миронова и Белый снимаются в фильме Светлакова: первые фото
Пересильд на съемках фильма о любви: фото с площадки
Про Чебурашку снимут полнометражный фильм
Disney снимет продолжение ремейка «Короля Льва»
Марина Зудина кардинально сменила имидж ради новой роли
62-летняя Мадонна снимет фильм о своей жизни
Сысоева и Галустян снимаются вместе: первые фото
Неузнаваемый Александр Паль на съемках: первое фото в образе
Снигирь и Шагин играют супругов в необычной фантастике: репортаж
Куценко и Орбакайте сыграют роботов в фильме «Любовь-морковь 4»
СМИ: Саша Барон Коэн тайно снял сиквел фильма «Борат»
Екатерину Волкову «состарили» для новой роли
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли снялась в новой драме
70-летний Ричард Гир и 74-летняя Дайан Китон сыграют супругов
СМИ: у фильма Нолана «Интерстеллар» появится сиквел
У «47 ронинов» с Киану Ривзом будет продолжение
Харламов может поработать с режиссером, снявшим Асмус в «Тексте»
Милославская и Мухаметов снимаются вместе: первые фото
Светлана Иванова показала себя в военной форме на съемках
Marvel снимет фильм об Умном Халке
19-летний сын погибшего Панина снимается в фильме с Охлобыстиным
Гусева показала себя в образе Екатерины II
Джастин Тимберлэйк сыграет вышедшего из тюрьмы футболиста
60-летняя звезда «Грязных танцев» снимется в танцевальном фильме
Пегова и Бурунов вместе снимаются в трагикомедии: первые фото
29-летняя дочь Ван Дамма снялась в фильме Александра Невского
Звезду «Игры престолов» пригласили озвучивать снеговика Фрости
Пересильд с молоком, Бурковский, пингвины: первые фото со съемок
Новые трейлеры
Великий уравнитель
Трейлер (англ.)
Мавританец
Дублированный трейлер
За час до рассвета
Трейлер
Аферистка
Дублированный трейлер
Белый снег
Трейлер
Дикая парочка
Дублированный трейлер
Блаженство
Трейлер (англ.)
Кларисса
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Дети
Старшую дочь Екатерины Климовой перепутали с мамой Девушка выросла копией актрисы
Леди
В моду вошел слаггинг кожи. Что это такое Актуальная корейская процедура для очень сухой кожи
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь