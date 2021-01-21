86-летний Пьер Ришар назвал идеального героя-любовника в кино

Пьер Ришар | Источник: Legion-Media.ru

Звезда французского кинематографа Пьер Ришар дал интервью изданию «Известия», в котором рассказал о себе и актерской профессии. Разговор состоялся в преддверии выхода в прокат нового фильма с участием 86-летнего актера — ленты «Кроличья лапа» грузинского режиссера Наны Джорджадзе.

В частности, Ришар признался, что был вынужден сам придумать себе амплуа — из-за того, что внешность не позволяла играть героев-любовников. В ответ на вопрос о том, кого он видит идеальным героем-любовником, артист вспомнил об Алене Делоне:

В молодые годы, конечно, Ален Делон с его ангельской внешностью. Само совершенство. Более красивого мужчину я никогда в жизни не видел. Пьер Ришар

Актер подчеркнул: он никогда не сожалел о том, что природа не наградила его подобными внешними данными. «У меня было свое тайное оружие. Я покорял женщин тем, что умел их смешить», — заключил Ришар.

К слову, с Наной Джорджадзе артист сотрудничает не впервые: он снялся в ее комедийной ленте 1996 года «1001 рецепт влюбленного кулинара».