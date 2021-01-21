86-летний Пьер Ришар назвал идеального героя-любовника в кино

Звезда французского кинематографа Пьер Ришар дал интервью изданию «Известия», в котором рассказал о себе и актерской профессии. Разговор состоялся в преддверии выхода в прокат нового фильма с участием 86-летнего актера — ленты «Кроличья лапа» грузинского режиссера Наны Джорджадзе.
В частности, Ришар признался, что был вынужден сам придумать себе амплуа — из-за того, что внешность не позволяла играть героев-любовников. В ответ на вопрос о том, кого он видит идеальным героем-любовником, артист вспомнил об Алене Делоне:
В молодые годы, конечно, Ален Делон с его ангельской внешностью. Само совершенство. Более красивого мужчину я никогда в жизни не видел.
Актер подчеркнул: он никогда не сожалел о том, что природа не наградила его подобными внешними данными. «У меня было свое тайное оружие. Я покорял женщин тем, что умел их смешить», — заключил Ришар.
Пьер Ришар — известный французский актер и режиссер. Наибольшую известность приобрел за свои работы в комедийном жанре. Среди картин с его участием — «Высокий блондин в черном ботинке», «Игрушка», «Побег», «Укол зонтиком», «Невезучие», «Папаши», «Счастливчик».
К слову, с Наной Джорджадзе артист сотрудничает не впервые: он снялся в ее комедийной ленте 1996 года «1001 рецепт влюбленного кулинара».