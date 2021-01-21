Публика нашла в наряде Леди Гаги отсылки к «Голодным играм»

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий

Наряд Леди Гаги на торжественной церемонии инаугурации президента США Джо Байдена привлек внимание зрителей. На дискуссию в соцсетях обратили внимание в Page Six. Певица и актриса исполнила национальный гимн на ступенях Капитолия в пышном наряде, а ее образ дополнила крупная золотистая брошь в виде голубя, символизирующего мир.

Аксессуар звезды напомнил пользователям сети значок, который носила героиня актрисы Дженнифер Лоуренс в «Голодных играх». Кроме того, в твиттере исполнительницу начали сравнивать с другим персонажем серии лент — Эффи Тринкет, отдававшей предпочтение пышным нарядам и вычурным аксессуарам.

Пользователи сети принялись обсуждать описанные сходства. «Когда в 11 часов тебе нужно спеть на инаугурации, а в 12 — выиграть „Голодные игры“», «Леди Гага, которая своим внешним видом воплотила символ „Голодных игр“ — то, в чем я нуждалась сегодня», «Леди Гага — новая сойка-пересмешница».