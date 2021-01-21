Публика нашла в наряде Леди Гаги отсылки к «Голодным играм»

Наряд Леди Гаги на торжественной церемонии инаугурации президента США Джо Байдена привлек внимание зрителей. На дискуссию в соцсетях обратили внимание в Page Six. Певица и актриса исполнила национальный гимн на ступенях Капитолия в пышном наряде, а ее образ дополнила крупная золотистая брошь в виде голубя, символизирующего мир.
Аксессуар звезды напомнил пользователям сети значок, который носила героиня актрисы Дженнифер Лоуренс в «Голодных играх». Кроме того, в твиттере исполнительницу начали сравнивать с другим персонажем серии лент — Эффи Тринкет, отдававшей предпочтение пышным нарядам и вычурным аксессуарам.
Пользователи сети принялись обсуждать описанные сходства. «Когда в 11 часов тебе нужно спеть на инаугурации, а в 12 — выиграть „Голодные игры“», «Леди Гага, которая своим внешним видом воплотила символ „Голодных игр“ — то, в чем я нуждалась сегодня», «Леди Гага — новая сойка-пересмешница».
Фильмы серии «Голодные игры» являются экранизациями одноименных книг писательницы Сьюзен Коллинз. Действие истории разворачивается в государстве, где правит диктатор. Выбранные жребием дети вынуждены сражаться друг с другом в развлекательном шоу на выживание.
Первая часть франшизы вышла в 2012 году, позже последовали продолжения: «Голодные игры: И вспыхнет пламя», «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I», «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II». Роли в саге исполнили Дженнифер Лоуренс, Джош Хатчерсон, Лиам Хемсворт и Вуди Харрельсон.