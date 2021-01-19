5-летний участник «Лучше всех!» получил роль в «Ну, погоди!»

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Победителем конкурса на озвучание нового персонажа — Котенка — в перезапуске мультсериала «Ну, погоди!» стал 5-летний Эван Котляров из Москвы. Остальных финалистов конкурса включат в актерскую базу «Союзмультфильма» для возможного привлечения к работе над другими проектами.
В пресс-службе студии подчеркнули:
Выбор было сделать крайне сложно, однако творческая группа «Ну, погоди!» сочла, что именно Эвану удалось лучше всего передать характер милого и отважного персонажа, главной отличительной чертой которого является способность оказываться «не в том месте не в то время».
Котляров в 2018 году принимал участие в детском шоу талантов «Лучше всех!» с Максимом Галкиным на «Первом канале». Также Эван появлялся в передаче Ивана Урганта «Вечерний Ургант». Кроме того, в 2020 году в прокат вышел фильм «Самый Новый год!», в котором Котляров исполнил свою первую кинороль.
«Союзмультфильм» начал работать над новым циклом мультфильмов «Ну, погоди!» в 2020 году. Первый сезон будет состоять из 52 серий, студия уже представила образы главных героев — Волка и Зайца, которых озвучат Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев. В сериале также появятся Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля. Мультфильм сделают не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории.