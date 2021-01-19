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19 января 2021, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Шпица, Михеева, Канделаки на премьере комедии «День города»

Показ фильма посетили звезды кино и телевидения
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17
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17
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В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве прошла премьера комедии Алексея Харитонова «День города». Вместе с режиссером ленту представили продюсер Тина Канделаки, актеры Екатерина Шпица, Светлана Камынина, Александр Ильин, Алла Михеева. Показ посетили Алена Чехова, Роман Юнусов, Дмитрий Грачев («Каникулы президента») и другие звездные гости.

День города
2021/Россия16+комедия

По сюжету комедии, жители провинциального городка Любякино готовятся отмечать День города и упускают новость о том, что в праздник через их населенный пункт пройдет президентский кортеж. В последнюю минуту местные чиновники и горожане пытаются успеть создать видимость «идеальной российской глубинки», но сталкиваются с проблемами. В ленте также снялись Игорь Хрипунов, Антон Филипенко, Ян Цапник.

По словам продюсера Дмитрия Литвинова, идея картины появилась довольно давно:

Этот проект родился три года назад в стенах Московской школы кино. Три короткометражки студентов превратились в полноценный полнометражный фильм.

Фильм «День города» выйдет в прокат 21 января.

Екатерина Шпица — звезда кинохитов и красных дорожек
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