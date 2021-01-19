Шпица, Михеева, Канделаки на премьере комедии «День города»

По сюжету комедии, жители провинциального городка Любякино готовятся отмечать День города и упускают новость о том, что в праздник через их населенный пункт пройдет президентский кортеж. В последнюю минуту местные чиновники и горожане пытаются успеть создать видимость «идеальной российской глубинки», но сталкиваются с проблемами. В ленте также снялись Игорь Хрипунов, Антон Филипенко, Ян Цапник.