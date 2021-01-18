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18 января 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Шпица, Гусева, бойфренд Бузовой выступили в «Танцах со звездами»

На телеканале «Россия 1» стартовал новый сезон шоу
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фотографии
33
фотографии
33
фотографии

На телеканале «Россия 1» начался показ двенадцатого сезона популярного шоу «Танцы со звездами». За победу в проекте вновь сражаются звезды кино, музыки и телевидения в парах с профессиональными танцорами. Первый выпуск открыло выступление членов жюри — Егора Дружинина, Николая Цискаридзе, Дарьи Златопольской и Гарика Рудника.

Своими танцами зрителей порадовали участники проекта Дмитрий Дюжев и Мария Смольникова, Дмитрий Лысенков и Ольга Николаева, Антон Шагин и Ульяна Максимкина, Евгений Морозов и Инна Свечникова, Янина Студилина и Денис Тагинцев, Екатерина Шпица и Максим Щепкин. Благодаря первому участнику-рэперу — Александру ST Степанову — в шоу впервые был представлен танцевальный стиль фристайл.

Большое впечатление на судей произвел номер Екатерины Гусевой и Евгения Папунаишвили. После их зажигательной сальсы Николай Цискаридзе назвал актрису русской Дженнифер Лопез.

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Шпица, Гусева, Лазарев стали участниками «Танцев со звездами»

Возлюбленный Ольги Бузовой Dava М (Давид Манукян), выступающий в паре с Дарьей Палей, получил от членов жюри наставления на будущее. Дарья Златопольская отметила:

Актерское мастерство, харизма и прочие вещи, в которых вы сейчас новичок по сравнению с участниками-актерами, — это та сфера, где вы можете прогрессировать и удивлять.

Отметим, что Манукян активно готовился к съемкам в шоу — даже находясь на отдыхе на Мальдивах, он не забывал о тренировках.

Еще один участник — Сергей Лазарев — так и не вышел на паркет, потому что не смог вылететь из Индонезии. Музыкант связался со студией по видео и пообещал сделать все возможное, чтобы появиться в следующем выпуске программы.

«Танцы со звездами» — это аналог британского проекта Strictly Come Dancing. Проект стартовал в России в 2006 году. Новый, двенадцатый, сезон выходит на телеканале «Россия 1» по воскресеньям. Зрительское голосование начнется со второго эфира.

6.4
Танцы со звездами
2006/Россия12+шоу талантов
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