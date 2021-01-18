Заболевшую коронавирусом Алену Хмельницкую забрали в больницу

Лечившаяся дома от коронавируса 50-летняя актриса театра и кино Алена Хмельницкая попала в больницу с пневмонией. Артистка опубликовала в своем инстаграме ролик из палаты и сообщила, что пошла на госпитализацию по собственной инициативе — чтобы поскорее вылечиться и не рисковать здоровьем:
Дорогие друзья! Со мной все в порядке, я легла на несколько дней в больницу, чтоб ускорить процесс выздоровления и находиться 24 часа под наблюдением. <...> Берегите себя!
До этого актриса сообщала, что болеет коронавирусом и лечится дома.
По словам Хмельницкой, у нее наблюдается не совсем типичный симптом — бессонница. Также артистка жаловалась на слабость.
Алена Хмельницкая прославилась в начале 90-х благодаря приключенческой мелодраме «Сердца трех». Также актриса снялась в таких фильмах и сериалах, как «Президент и его внучка», «Три полуграции», «Черные волки», «Ландыш серебристый», «Русские амазонки».