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18 января 2021, Московский комсомолецновость

Заболевшую коронавирусом Алену Хмельницкую забрали в больницу

До этого актриса сообщала, что лечится в домашних условиях
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7
фотографий
7
фотографий

Лечившаяся дома от коронавируса 50-летняя актриса театра и кино Алена Хмельницкая попала в больницу с пневмонией. Артистка опубликовала в своем инстаграме ролик из палаты и сообщила, что пошла на госпитализацию по собственной инициативе — чтобы поскорее вылечиться и не рисковать здоровьем:

Дорогие друзья! Со мной все в порядке, я легла на несколько дней в больницу, чтоб ускорить процесс выздоровления и находиться 24 часа под наблюдением. <...> Берегите себя!
Алена Хмельницкая

До этого актриса сообщала, что болеет коронавирусом и лечится дома.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Хмельницкой, у нее наблюдается не совсем типичный симптом — бессонница. Также артистка жаловалась на слабость.

Алена Хмельницкая прославилась в начале 90-х благодаря приключенческой мелодраме «Сердца трех». Также актриса снялась в таких фильмах и сериалах, как «Президент и его внучка», «Три полуграции», «Черные волки», «Ландыш серебристый», «Русские амазонки».

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