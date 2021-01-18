Заболевшую коронавирусом Алену Хмельницкую забрали в больницу

Лечившаяся дома от коронавируса 50-летняя актриса театра и кино Алена Хмельницкая попала в больницу с пневмонией. Артистка опубликовала в своем инстаграме ролик из палаты и сообщила, что пошла на госпитализацию по собственной инициативе — чтобы поскорее вылечиться и не рисковать здоровьем: