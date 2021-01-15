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15 января 2021, Кино Mail.ruновость

Съемки новых «Гардемаринов» прервали из-за коронавируса

Создатели фильма ждут стабилизации ситуации с COVID-19

Светлана Дружинина сообщила РИА «Новости» Крым, что съемки фильма «Гардемарины 5» отложены из-за пандемии коронавируса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Режиссер сказала:

Здесь, на Казантипе, мы никого не можем остановить: сюда могут приезжать люди со всех концов России. Нам необходимо выезжать большой съемочной группой: нужны актеры, массовка, много людей. И мы не можем никого подвергать опасности.
Светлана Дружинина

Теперь создатели фильма ждут стабилизации ситуации с COVID-19 в регионе, чтобы провести массовые съемки военных сцен. Режиссер добавила: «Если заболеет один человек, вся группа остановится на две недели, а это сумасшедшие деньги».

Во время загрузки произошла ошибка.

Народная артистка России напомнила, что команде удалось завершить работу над четвертой частью киносаги и частично отснять материал для пятого фильма. Съемки проходили в Севастополе на закрытой военной базе.

Первая часть серии, «Гардемарины, вперед!», вышла в 1987 году, затем последовали картины «Виват, гардемарины!» и «Гардемарины III». В четвертом фильме после почти 30-летнего перерыва появятся как давно полюбившиеся зрителям герои, так и новые персонажи. Их роли исполнили Ника Здорик, Андрей Лаптев, Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Боярский, Михаил Мамаев, Кристина Орбакайте, Агния Дитковските, Анна Семенович, Александр Панкратов-Черный и другие.

8.0
Гардемарины, вперед!
1987/СССР12+историческийприключения
Моя оценка

Бессменным режиссером фильмов серии выступает Светлана Дружинина, а оператором — ее супруг Анатолий Мукасей.

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