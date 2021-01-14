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14 января 2021, Кино Mail.ruновость

Калкин поддержал идею убрать Трампа из фильма «Один дома 2»

Также актер отреагировал на предложение заменить политика на собственную цифровую версию
Кадр из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке»

Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин поддержал в твиттере идею удалить камео Дональда Трампа из второй части комедии — ленты «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Актер ответил словом «Браво» на твит с фан-видео, в котором из эпизода картины «стерли» бизнесмена и политика.

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Также Калкин отреагировал на твит о петиции с предложением заменить Трампа в упомянутом эпизоде на цифровую версию самого актера, только 40-летнего. Звезда франшизы ответил на сообщение с юмором: «Продано». Призывы пользователей сети убрать президента США из фильма, отметим, связаны с беспорядками в Вашингтоне и штурмом здания Капитолия, которые устроили сторонники проигравшего выборы лидера республиканцев.

В фильме 1992 года, сиквеле ставшей культовой ленты Криса Коламбуса «Один дома», Трамп сыграл самого себя. В небольшом эпизоде он помогает главному герою — потерявшемуся мальчику Кевину (Маколей Калкин) — найти лобби отеля в Нью-Йорке.

В декабре 2019 года Трамп признался, что гордится своим камео в продолжении культового фильма.

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