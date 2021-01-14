Калкин поддержал идею убрать Трампа из фильма «Один дома 2»

Также Калкин отреагировал на твит о петиции с предложением заменить Трампа в упомянутом эпизоде на цифровую версию самого актера, только 40-летнего. Звезда франшизы ответил на сообщение с юмором: «Продано». Призывы пользователей сети убрать президента США из фильма, отметим, связаны с беспорядками в Вашингтоне и штурмом здания Капитолия, которые устроили сторонники проигравшего выборы лидера республиканцев.