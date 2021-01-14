Тодоренко и Валерия вернутся в жюри «Маски» в новом сезоне

НТВ запускает второй сезон популярного шоу «Маска» — российской версии южнокорейского проекта «Король певцов в масках». В новой части программы примут участие 14 конкурсантов, среди которых — певцы, актеры, спортсмены и другие звезды, чьи личности держатся в секрете. Знаменитости будут выступать на сцене в новых костюмах, разработанных и созданных индивидуально для каждого.