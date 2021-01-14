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14 января 2021, Кино Mail.ruновость

Тодоренко и Валерия вернутся в жюри «Маски» в новом сезоне

Продолжение популярного телешоу выйдет на НТВ
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

НТВ запускает второй сезон популярного шоу «Маска» — российской версии южнокорейского проекта «Король певцов в масках». В новой части программы примут участие 14 конкурсантов, среди которых — певцы, актеры, спортсмены и другие звезды, чьи личности держатся в секрете. Знаменитости будут выступать на сцене в новых костюмах, разработанных и созданных индивидуально для каждого.

Разгадывать личности участников попытаются члены жюри — Регина Тодоренко, Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез. Кроме того, в проекте появится новый судья, имя которого пока не раскрывается. Ведущим остался шоумен Вячеслав Макаров.

Первый сезон «Маски» вышел в 2020 году. Его участниками были Лариса Долина, Влад Топалов, Лена Катина, Карина Кокс, а победителем стал Анатолий Цой. Новый сезон шоу выйдет 14 февраля на НТВ.

7.0
Маска
2020/Россияшоу талантовразвлекательное
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Сельдь под шубой, Валерия и Снеговик: съемки новогодней «Маски»
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