Тодоренко и Валерия вернутся в жюри «Маски» в новом сезоне

НТВ запускает второй сезон популярного шоу «Маска» — российской версии южнокорейского проекта «Король певцов в масках». В новой части программы примут участие 14 конкурсантов, среди которых — певцы, актеры, спортсмены и другие звезды, чьи личности держатся в секрете. Знаменитости будут выступать на сцене в новых костюмах, разработанных и созданных индивидуально для каждого.
Разгадывать личности участников попытаются члены жюри — Регина Тодоренко, Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез. Кроме того, в проекте появится новый судья, имя которого пока не раскрывается. Ведущим остался шоумен Вячеслав Макаров.
Первый сезон «Маски» вышел в 2020 году. Его участниками были Лариса Долина, Влад Топалов, Лена Катина, Карина Кокс, а победителем стал Анатолий Цой. Новый сезон шоу выйдет 14 февраля на НТВ.