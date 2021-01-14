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14 января 2021, Агентство городских новостей «Москва»новостьЮбилеи

Ирина Апексимова отметила 55-летие

С юбилеем актрису поздравил мэр Москвы Сергей Собянин
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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения директора театра «Содружество актеров Таганки» и Театра на Таганке Ирину Апексимову. Текст телеграммы размещен на официальном сайте столичного градоначальника. Собянин отметил, обращаясь к звезде, которой исполнилось 55 лет:

Талантливая актриса, режиссер и организатор театрального дела, вы вносите большой вклад в развитие отечественного искусства. Ваши замечательные актерские работы украшают спектакли и фильмы, завоевавшие сердца миллионов зрителей.

Апексимова родилась в Волгограде в семье классических музыкантов. Окончив школу, дважды пробовала поступить в Школу-студию МХАТ. С 1983 по 1984 год выступала на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии, с 1984 по 1985 год была актрисой Волгоградского музыкального театра.

В 1990 году окончила Школу-студию МХАТ, где училась на курсе Олега Табакова. В 1990-2000-х работала во МХТ имени Чехова. С 2012 по 2015 год была директором Театра Романа Виктюка. С марта 2015 года — директор Театра на Таганке, а с декабря 2020 — театра «Содружество актеров Таганки».

На счету Ирины Апексимовой — более 60 ролей на экране. Ее можно увидеть фильмах и сериалах «Самозванцы», «Клетка», «Палач», «Счастье по рецепту», «Эффект домино», «Генеральская внучка», «Книга мастеров» и других. В 2008 году артистка дебютировала в качестве режиссера, сняв мелодраму «Спящий и красавица».

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