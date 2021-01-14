Ирина Апексимова отметила 55-летие

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения директора театра «Содружество актеров Таганки» и Театра на Таганке Ирину Апексимову. Текст телеграммы размещен на официальном сайте столичного градоначальника. Собянин отметил, обращаясь к звезде, которой исполнилось 55 лет:

Талантливая актриса, режиссер и организатор театрального дела, вы вносите большой вклад в развитие отечественного искусства. Ваши замечательные актерские работы украшают спектакли и фильмы, завоевавшие сердца миллионов зрителей.

Апексимова родилась в Волгограде в семье классических музыкантов. Окончив школу, дважды пробовала поступить в Школу-студию МХАТ. С 1983 по 1984 год выступала на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии, с 1984 по 1985 год была актрисой Волгоградского музыкального театра.