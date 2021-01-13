Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
13 января 2021, Кино Mail.ruновость

Дети Спайка Ли стали амбассадорами «Золотого глобуса»

Послов премии ежегодно выбирают из числа наследников голливудских знаменитостей
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Дочь и сын режиссера Спайка Ли и продюсера Тони Льюис Ли («Монстр»), 26-летняя Сэтчел и 23-летний Джексон, стали амбассадорами премии «Золотой глобус», передает Variety. Новость огласили на виртуальном мероприятии послы прошлого года — сыновья Пирса Броснана Дилан и Пэрис. Президент Голливудской ассоциации иностранной прессы Али Сар поприветствовал новых амбассадоров и заявил:

Новость
От Зеллвегер до Кидман и Питта: звезды на «Золотом глобусе 2020»
Подобно своему уважаемому отцу-режиссеру, известному своим бескомпромиссным и провокационным повествованием, Сэтчел и Джексон уже начали прокладывать свой собственный путь в искусстве.

Послов премии выбирают с 1963 года. С 2018-го амбассадоров перестали называть «Мисс „Золотой глобус“» или «Мистер „Золотой глобус“». Посол помогает ведущим вручать награды, провожает победителей на сцену и со сцены во время церемонии и занимается благотворительностью. Традиционно амбассадором становится сын или дочь знаменитости. Эту должность ранее получали Мелани Гриффит, Дакота Джонсон, Лора Дерн, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер Уиллис, дочери Сильвестра Сталлоне Систин, София и Скарлет и другие.

«Золотой глобус» считается второй по популярности премией мира, уступая только «Оскару». 78-я церемония вручения награды состоится 28 февраля, ведущие мероприятия — Тина Фей и Эми Полер. О формате шоу, которое было перенесено с 5 января из-за пандемии, пока не сообщается.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Спайк Ли
Spike Lee
«Чудо-женщину: 1984» выдвинули на «Оскар» во всех категориях
Названы лучшие фильмы и сериалы 2020 года
Дочь Алсу сняла новогодний клип с участниками «Голоса. Дети»
5-летняя дочь Исаковой вместе с ней снялась в сериале
«Любимка», Тодоренко и ванна раздора: «Золотой граммофон 2020»
Назван лучший фильм года по версии Европейской киноакадемии
«Золотой граммофон 2020»: прямая трансляция церемонии
20-летняя дочь Ковальчук снялась с мамой в «Тайнах следствия»
Наталья Водянова вместе с детьми будет вести тревел-шоу о России
Фильм с Асмус поборется за номинацию на «Золотой глобус»
Анна Михалкова и другие звезды на кинопремии в Москве
Гагарина и Киркоров пришли на кинопремьеру с детьми
5-летняя дочь Игоря Николаева появится в новогоднем ТВ-шоу
Дочь Алсу появится в эфире «Детского Евровидения 2020»
Россия отправит на «Оскар» фильм Кончаловского с Высоцкой
Юрия Борисова назвали актером года
Сын Киркорова намеренно провалил пробы в «Ералаш»
Алсу зарегистрировала имя дочери в качестве товарного знака
3-летнюю дочь Банщиковой подстригли для роли мальчика в «Ищейке»
«Первый канал» будет судиться с Садальским из-за «Голоса»
Баста прокомментировал скандал вокруг его подопечной в «Голосе»
Звезду «Черной Пантеры» посмертно выдвинут на «Оскар»
11-летняя дочь Пересильд и Учителя получила новую роль в кино
Эрнст, Александрова, Харатьян на церемонии закрытия ММКФ 2020
Чурикова с дочкой, Валерия с Пригожиным на детской премии «ТЭФИ»
13-летняя дочь Юлии Началовой впервые выступила на ТВ
Объявлен лучший комедийный сериал по версии «Эмми 2020»
Собчак, Асмус, Александрова: все звезды на закрытии «Кинотавра»
Зендая, Руффало, «Хранители»: список победителей «Эмми 2020»
Дочь Заворотнюк хочет вернуться на ТВ
12-летняя Микелла Абрамова стала телеведущей
Фильмы для «Оскара» станут отбирать по новым правилам
Киркоров с детьми, Лазарев, Лепс на премьере фильма-концерта
Эмин с сыном, Слава с дочерью на музыкальной премии
Гарик Харламов привел дочь на съемки нового сериала
Такшина, Смехова и другие звезды с детьми на показе мультфильма
Сын Нагиева представил фильм с Прилучным
Деми Мур показала фото 24-летней давности со съемок с дочерью
Дочь Реввы, Такшина, Борщева: звезды на премьере мультфильма
19-летняя дочь Толкалиной впервые снялась в кино
Лучший сериал наградили на онлайн-церемонии премии BAFTA 2020
Волкова пришла с дочкой на съемки нового шоу Шепелева
Энистон и Зендая поборются за «Эмми»: объявлены номинанты премии
Zivert, Niletto, Королёва с сыном на выпускном на «Муз-ТВ»
Светлана Иванова показала дочь на съемках ее первого фильма
19-летний сын погибшего Панина снимается в фильме с Охлобыстиным
Шепелев стал ведущим нового семейного шоу на ТНТ
Невский рассказал о работе с дочерью Ван Дамма
29-летняя дочь Ван Дамма снялась в фильме Александра Невского
Дмитрий Нагиев рассказал о совместных съемках с сыном
Новые трейлеры
Блаженство
Трейлер (англ.)
Кларисса
Трейлер (англ.)
Афера Оливера Твиста
Дублированный трейлер
Сквозь снег
Трейлер (англ.)
Малкольм и Мари
Трейлер (рус.суб.)
Черри
Тизер-трейлер (англ.)
Мьюзик
Дублированный трейлер
Земля кочевников
Трейлер №2 (англ., рус.суб.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за отказ надеть маску В соцсетях актера раскритиковали
Дети
Стало известно, сколько стоит обучение дочери Началовой в школе Девочка посещает престижное учебное заведение
Леди
Лайма Вайкуле в молодежном образе принимает комплименты 66-летняя артистка прекрасно выглядит
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь