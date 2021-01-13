Дети Спайка Ли стали амбассадорами «Золотого глобуса»

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Дочь и сын режиссера Спайка Ли и продюсера Тони Льюис Ли («Монстр»), 26-летняя Сэтчел и 23-летний Джексон, стали амбассадорами премии «Золотой глобус», передает Variety. Новость огласили на виртуальном мероприятии послы прошлого года — сыновья Пирса Броснана Дилан и Пэрис. Президент Голливудской ассоциации иностранной прессы Али Сар поприветствовал новых амбассадоров и заявил:

Подобно своему уважаемому отцу-режиссеру, известному своим бескомпромиссным и провокационным повествованием, Сэтчел и Джексон уже начали прокладывать свой собственный путь в искусстве.

Послов премии выбирают с 1963 года. С 2018-го амбассадоров перестали называть «Мисс „Золотой глобус“» или «Мистер „Золотой глобус“». Посол помогает ведущим вручать награды, провожает победителей на сцену и со сцены во время церемонии и занимается благотворительностью. Традиционно амбассадором становится сын или дочь знаменитости. Эту должность ранее получали Мелани Гриффит, Дакота Джонсон, Лора Дерн, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер Уиллис, дочери Сильвестра Сталлоне Систин, София и Скарлет и другие.