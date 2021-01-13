65-летнего Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за отказ надеть маску

Очевидцы, по данным портала, были расстроены тем, что Уиллис не использовал в качестве средства защиты хотя бы бандану, которая была у него на шее. В итоге сотрудник торговой точки попросил артиста уйти. Покинувший аптеку без покупок Уиллис на выходе попал в объектив папарацци.