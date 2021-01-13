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13 января 2021, Lenta.Ruновость

65-летнего Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за отказ надеть маску

Актер признал, что совершил ошибку
Брюс Уиллис | Источник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Брюс Уиллис появился без медицинской маски в аптеке в Лос-Анджелесе. Из-за отказа надеть средство личной защиты 65-летнему артисту пришлось покинуть помещение, сообщил Page Six со ссылкой на источник.

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Очевидцы, по данным портала, были расстроены тем, что Уиллис не использовал в качестве средства защиты хотя бы бандану, которая была у него на шее. В итоге сотрудник торговой точки попросил артиста уйти. Покинувший аптеку без покупок Уиллис на выходе попал в объектив папарацци.

Актер признался затем в комментарии People, что «совершил ошибку суждения». Он призвал людей следовать мерам безопасности и продолжать носить маски.

В Калифорнии на настоящий момент зарегистрировано более двух миллионов заражений коронавирусом.

Брюс Уиллис — один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Он снимался в таких картинах, как «Крепкий орешек», «Криминальное чтиво», «Пятый элемент», «Армагеддон», «Шестое чувство», «Город грехов».

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