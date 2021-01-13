Кидман рассказала о проблемах со здоровьем из-за съемок

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Николь Кидман стала гостьей эфира в подкасте Марка Мэрона и рассказала о «тревожном» влиянии съемок в сериале «Отыграть назад» на ее физическое и психологическое здоровье, сообщает US Magazine. Актриса сыграла в детективном шоу успешного психотерапевта, чей супруг стал подозреваемым в убийстве. Кидман призналась, что роль далась ей тяжело:

Я беспокоилась за собственную личность, мне было неуютно, я до конца не понимала, кто я. Николь Кидман

Во время съемок «Отыграть назад» актриса «слегла на неделю», почувствовав себя нехорошо. «Твоя иммунная система не видит разницы между игрой и реальностью, когда ты работаешь над подобными [угнетающими] ролями», — пояснила звезда. По словам Кидман, она довольно часто сталкивается с тем, что не может отделить работу над своими героинями от реальной жизни — хотя это и должно являться частью ее профессии.

«Я так и не научилась ставить себе рамки. Это не работает для меня. Я возвращаюсь домой — и плохо сплю, плохо себя чувствую… Это меня тревожит», — сказала Кидман.