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13 января 2021, Кино Mail.ruновость

Кидман рассказала о проблемах со здоровьем из-за съемок

Актриса призналась, что роль в сериале «Отыграть назад» далась ей непросто
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Николь Кидман стала гостьей эфира в подкасте Марка Мэрона и рассказала о «тревожном» влиянии съемок в сериале «Отыграть назад» на ее физическое и психологическое здоровье, сообщает US Magazine. Актриса сыграла в детективном шоу успешного психотерапевта, чей супруг стал подозреваемым в убийстве. Кидман призналась, что роль далась ей тяжело:

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Я беспокоилась за собственную личность, мне было неуютно, я до конца не понимала, кто я.
Николь Кидман

Во время съемок «Отыграть назад» актриса «слегла на неделю», почувствовав себя нехорошо. «Твоя иммунная система не видит разницы между игрой и реальностью, когда ты работаешь над подобными [угнетающими] ролями», — пояснила звезда. По словам Кидман, она довольно часто сталкивается с тем, что не может отделить работу над своими героинями от реальной жизни — хотя это и должно являться частью ее профессии.

«Я так и не научилась ставить себе рамки. Это не работает для меня. Я возвращаюсь домой — и плохо сплю, плохо себя чувствую… Это меня тревожит», — сказала Кидман.

В основе сериала «Отыграть назад» лежит книга «Ты должна была знать» Джин Корелиц. Помимо Кидман, в драме снялись Хью Грант, Дональд Сазерленд, Ноа Джуп, Лили Рэйб, а также дочери самой актрисы. Адаптировал текст для экранизации Дэвид Э. Келли, известный по шоу «Большая маленькая ложь», где актриса также исполнила одну из главных ролей.

7.2
Отыграть назад
2020/США16+драма
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Николь Кидман
Nicole Kidman
Отыграть назад
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