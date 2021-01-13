Олеся Судзиловская показала пугающее фото со съемок

Олеся Судзиловская разместила в сториз черно-белый снимок в гриме — на снимке на лице актрисы видны глубоких порезы и царапины, сочащиеся кровью.
Судя по всему, фото сделано во время работы над новым проектом. В ленте инстаграма актриса разместила другой кадр с площадки.
Судзиловская подписала снимок:
Работаем. Снимается кино. Всех с первым рабочим днем!
Название и другие детали нового проекта актриса не раскрыла.
Олеся Судзиловская играла в фильмах и сериалах «О чем молчат девушки», «Мама не горюй», «Ландыш серебристый», «Личные обстоятельства» и «Бандитский Петербург». Кроме того, звезда снималась в клипах Димы Билана, Филиппа Киркорова, Александра Буйнова, Николая Баскова и других артистов.