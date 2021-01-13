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13 января 2021, 7 ДнейновостьСъемки

Олеся Судзиловская показала пугающее фото со съемок

Актриса позирует в «кровавом» гриме

Олеся Судзиловская разместила в сториз черно-белый снимок в гриме — на снимке на лице актрисы видны глубоких порезы и царапины, сочащиеся кровью.

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Судя по всему, фото сделано во время работы над новым проектом. В ленте инстаграма актриса разместила другой кадр с площадки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Судзиловская подписала снимок:

Работаем. Снимается кино. Всех с первым рабочим днем!
Олеся Судзиловская

Название и другие детали нового проекта актриса не раскрыла.

Олеся Судзиловская играла в фильмах и сериалах «О чем молчат девушки», «Мама не горюй», «Ландыш серебристый», «Личные обстоятельства» и «Бандитский Петербург». Кроме того, звезда снималась в клипах Димы Билана, Филиппа Киркорова, Александра Буйнова, Николая Баскова и других артистов.

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