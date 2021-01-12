«Чудо-женщину: 1984» выдвинули на «Оскар» во всех категориях

МОСКВА, 12 янв — РИА «Новости». Компания Warner Bros. заявила фильм «Чудо-женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли на выдвижение на «Оскар» во всех возможных категориях, включая «Лучший фильм» и «Лучшая женская роль». Об этом сообщает Сomic Book.
Академикам предлагают рассмотреть утверждение в ряду номинантов на премию, кроме Галь Гадот, также продюсеров Дебору и Зака Снайдера, режиссера Пэтти Дженкинс, сценаристов Джеффа Джонса и Дэйва Каллахэма, актрис Кристен Уиг, Робин Райт и Конни Нильсен, а также актеров Криса Пайна и Педро Паскаля. Помимо них, на премию могут претендовать композитор Ханс Циммер, оператор Мэттью Дженсен и другие участники съемочной группы.
При этом критики считают, что «Оскар» получит Зендая за роль в картине «Малкольм и Мари». Эксперты, посмотревшие черно-белый фильм на Netflix, предполагают, что актриса достойна награды.
«Зендая может украсть „Оскар“ за лучшую женскую роль у еще одного вероятного кандидата на премию — Виолы Дэвис из „Ма Рейни: Мать блюза“», — написала Анн Томпсон из Indiewire. «Джон Дэвид Вашингтон и Зендая зажигают в фильме „Малкольм и Мари“. И тот, и другая по-настоящему вложились в свои роли, и оба теперь будут претендовать на золотую статуэтку», — уверен Клэйтон Дэвис из Variety. «Зендая и Джон Дэвид Вашингтон мощно сыграли в романтической драме „Малкольм и Мари“. Лента получилась душевной и очень милой, а саундтрек — выше всяких похвал», — считает кинокритик Fandango Эрик Дэвис.
Фильм «Чудо-женщина: 1984» выйдет в российских кинотеатрах 14 января. Релиз ленты «Малкольм и Мари» состоится на платформе Netflix 5 февраля 2021 года.