«Чудо-женщину: 1984» выдвинули на «Оскар» во всех категориях

МОСКВА, 12 янв — РИА «Новости». Компания Warner Bros. заявила фильм « Чудо-женщина: 1984 » с Галь Гадот в главной роли на выдвижение на « Оскар » во всех возможных категориях, включая «Лучший фильм» и «Лучшая женская роль». Об этом сообщает Сomic Book.

«Зендая может украсть „Оскар“ за лучшую женскую роль у еще одного вероятного кандидата на премию — Виолы Дэвис из „Ма Рейни: Мать блюза“», — написала Анн Томпсон из Indiewire. «Джон Дэвид Вашингтон и Зендая зажигают в фильме „Малкольм и Мари“. И тот, и другая по-настоящему вложились в свои роли, и оба теперь будут претендовать на золотую статуэтку», — уверен Клэйтон Дэвис из Variety. «Зендая и Джон Дэвид Вашингтон мощно сыграли в романтической драме „Малкольм и Мари“. Лента получилась душевной и очень милой, а саундтрек — выше всяких похвал», — считает кинокритик Fandango Эрик Дэвис.