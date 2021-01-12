Бадоева и Ягудин вошли в жюри нового шоу талантов: первые фото

Согласно правилам, в каждом отборочном туре принимают участие одиннадцать человек. Только если все члены жюри одобряют выступление, участник проходит дальше. У каждого судьи, однако, есть золотая кнопка, воспользоваться которой он может лишь один раз за проект. Она дает право пропустить в финал участника, за которого проголосовали не все судьи.