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12 января 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Бадоева и Ягудин вошли в жюри нового шоу талантов: первые фото

Участники шоу «Я почти знаменит» продемонстрируют свои уникальные способности и посоревнуются за крупный денежный приз
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9
фотографий
9
фотографий

«Первый канал» запускает новое шоу талантов «Я почти знаменит», участникам которого предстоит демонстрировать зрителям и судьям свои уникальные способности и бороться за приз — три миллиона рублей. Ведущими программы стали Сергей Минаев и Аглая Шиловская. Оценивать выступления участников будут Николай Цискаридзе, Жанна Бадоева и Алексей Ягудин.

Согласно правилам, в каждом отборочном туре принимают участие одиннадцать человек. Только если все члены жюри одобряют выступление, участник проходит дальше. У каждого судьи, однако, есть золотая кнопка, воспользоваться которой он может лишь один раз за проект. Она дает право пропустить в финал участника, за которого проголосовали не все судьи.

Жанна Бадоева, прославившаяся как ведущая тревел-шоу (сначала она путешествовала по миру в проекте «Орел и решка», а позже запустила собственную передачу на «Первом» «Жизнь других») рассказала:

Я впервые выступаю в роли члена жюри, потому что категорически не люблю оценивать людей. Участие в проекте заставляет меня делать то, что я терпеть не могу, — говорить участникам: «Нет!» С другой стороны, я вижу людей, которые верят в свои силы, получают кайф от того, что делают.
Жанна Бадоева

Бадоева подчеркнула, что ей нравится работать вместе с Ягудиным и Цискаридзе. «Николай меня покорил своим чувством юмора, Алексей — активный, спортивный, оба очень разносторонние и талантливые», — добавила телеведущая.

Премьера шоу «Я почти знаменит» состоится 17 января в 17.35 на «Первом канале».

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