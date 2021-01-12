Победители «Суперстара!» поделились эмоциями от участия в шоу

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На телеканале НТВ состоялся финал шоу «Суперстар! Возвращение». Победителями стали сразу два участника — Ирина Шведова и Богдан Титомир. Они получили награды из рук певицы Азизы, одержавшей победу в шоу «Ты — суперстар!» в 2007 году.

«Победить в таком шоу — это такой праздник, такое счастье. И, честно говоря, мне были совсем не важны оценки, кто победит. Я получала наслаждение от того, как я и мои коллеги работали над своими номерами, как выступали, и радовалась всему этому», — призналась Ирина Шведова.

Богдан Титомир, в свою очередь, также признался, что получал удовольствие от работы над проектом. Певец добавил:

Я очень рад, что стал победителем, но, скажу честно, я не ждал этого, потому что всегда приятнее, когда что-то хорошее с тобой происходит неожиданно. <…> И я считаю, что необходимо, чтобы этот проект продолжался.

Для выступления в последнем выпуске шоу участники выбрали композиции, которые им больше всего пришлись по душе: Алиса Мон эффектно исполнила песню Андрея Губина «Девушки, как звезды», Ирина Шведова — нежную украинскую композицию «Ой, у вишневому саду», Николай Трубач спел «Зеленоглазое такси» Михаила Боярского.