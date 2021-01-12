Манучаров пожалел, что снялся в «Голубом огоньке»

Заслуженный артист России Вячеслав Манучаров в своем интервью Елене Ханге осудил новогодние телевизионные передачи, снимающихся в них знаменитостей, а также смотрящих их зрителей. «Голубые огоньки» Манучаров назвал «абсолютнейшим адом», подчеркнув, что ему стыдно за собственное участие в съемках праздничной передачи, вышедшей в эфир в ночь на 1 января 2021 года:

Манучаров жалеет, что снялся в передаче. «Думаю: господи, вот я в ряду этого папье-маше», — отметил он. Впрочем, как заявил артист, новогодние программы не всегда были отталкивающими. «„Голубой огонек“ и для артиста, и для зрителя имел совершенно другой смысл. Появиться на „Голубом огоньке“ еще в 2000 году <…> было почетно. Это символизировало, что ты в тренде, это был маркер успешности и востребованности, финансовой в том числе, потому что звали только тех, кто продавался и покупался», — сказал актер.