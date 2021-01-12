Звезда «Улиц разбитых фонарей» заразилась коронавирусом

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова заразилась коронавирусом, сообщает «Пятый канал». Актриса соблюдает режим самоизоляции. Мельникова заверила журналистов, что чувствует себя нормально:
Про здоровье говорить неприлично. Но я очень тронута вниманием, спасибо большое, все хорошо!
Известно, что также заразилась дочь 51-летней актрисы — 18-летняя Мария. Обе лечатся дома.
Анастасия Мельникова известна ролями в фильмах и сериалах «Спасти Ленинград», «Вопрос чести», «Литейный», «Казус Кукоцкого», «Всегда говори „всегда“», «Бандитский Петербург».