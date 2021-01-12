Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
12 января 2021, Газета.Ruновость

Звезда «Улиц разбитых фонарей» заразилась коронавирусом

Актриса рассказала о своем самочувствии
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова заразилась коронавирусом, сообщает «Пятый канал». Актриса соблюдает режим самоизоляции. Мельникова заверила журналистов, что чувствует себя нормально:

Про здоровье говорить неприлично. Но я очень тронута вниманием, спасибо большое, все хорошо!
Анастасия Мельникова

Известно, что также заразилась дочь 51-летней актрисы — 18-летняя Мария. Обе лечатся дома.

Анастасия Мельникова известна ролями в фильмах и сериалах «Спасти Ленинград», «Вопрос чести», «Литейный», «Казус Кукоцкого», «Всегда говори „всегда“», «Бандитский Петербург».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Улицы разбитых фонарей
Анастасия Мельникова
Раскрыта судьба «Евровидения» в 2021 году
Год неожиданных кинооткрытий: как редакция пережила 2020-й
Назван худший фильм года
«Предсказавший» пандемию триллер «Заражение» получит продолжение
Появились подробности о состоянии госпитализированной Фрейндлих
Дженнифер Энистон затравили из-за оскорбительной елочной игрушки
71-летняя Ирина Муравьева заразилась коронавирусом
Культовый корейский режиссер Ким Ки Дук умер из-за коронавируса
53-летняя Рената Литвинова заразилась коронавирусом
Ведущая «Первого канала» узнала у звезд дату окончания пандемии
Джуд Лоу узнал об угрозе пандемии на съемках 9 лет назад
Народный артист Борис Щербаков пожаловался на отсутствие работы
Сын заразившегося COVID-19 Ширвиндта рассказал о его состоянии
Съемки шоу «Танцы» приостановили из-за коронавируса
Михаил Боярский призвал артистов не просить денег у государства
Валерий Меладзе объяснил призыв бойкотировать новогодние съемки
Ривз устроил вечеринку на 200 человек после съемок «Матрицы 4»
Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
Том Холланд показал фото в маске со съемок «Человека-паука 3»
75-летний Петросян вылечился от COVID-19
Вылечившаяся от коронавируса Кристина Асмус вернулась к работе
Переболевший коронавирусом Гоша Куценко обратился к россиянам
Собчак признала заражение коронавирусом
Звезды «Улиц разбитых фонарей» воссоединились на съемках
Гоша Куценко пошутил на тему заражения коронавирусом
82-летний Клод Лелуш посвятит прощальный фильм коронавирусу
Глюкоза рассказала о перенесенном коронавирусе
Собчак заболела и вышла в эфир «Первого канала» из постели
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова заразилась коронавирусом
Кристина Асмус заразилась коронавирусом
Володина объяснила, почему не вернулась в шоу «Давай поженимся!»
90-летний Иван Краско заразился коронавирусом
Актер сериала «Кухня» перенес коронавирус в тяжелой форме
Даты выхода «Бэтмена» и новой «Матрицы» перенесли
Анна Семенович заразилась коронавирусом
Посещавший «Кинотавр» Резо Гигинеишвили заразился коронавирусом
«Ведьмак» потерял одного из ключевых актеров из-за коронавируса
Объявлен лучший комедийный сериал по версии «Эмми 2020»
Певцов готов выйти на работу после пневмонии
Заболевший коронавирусом Паттинсон прервал съемки «Бэтмена»
Дуэйн Джонсон и его семья переболели COVID-19
Певцов рассказал о самочувствии после госпитализации
Сразу три популярных сериала закрыли из-за коронавируса
Любовь Толкалина переболела COVID-19
Петросяна обеспокоили отмены концертов из-за пандемии
Петров и Климова напомнят пассажирам метро о необходимости масок
Звезды поддержали запущенный Уизерспун коронавирусный флешмоб
Звезда сериала «Во все тяжкие» переболел коронавирусом
Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом
Стало известно, какие фильмы покажут в кинотеатрах первыми
Новые трейлеры
Кларисса
Трейлер (англ.)
Афера Оливера Твиста
Дублированный трейлер
Сквозь снег
Трейлер (англ.)
Малкольм и Мари
Трейлер (рус.суб.)
Черри
Тизер-трейлер (англ.)
Мьюзик
Дублированный трейлер
Земля кочевников
Трейлер №2 (англ., рус.суб.)
Пара из будущего
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Илон Маск решил распродать все имущество ради заселения Марса К 2050 году самый богатый бизнесмен в мире планирует отправить на Красную планету миллион человек
Популярные темы на «Детях»
Учитель обзывает детей, которые ходят не в деловом стиле 224
Нужно универсальное имя. Помогите) 147
Еще о подарках. Спрошу про подарки мужа жене 70
А что бы вы подумали, если бы ровно год назад... 69
Hi-Tech
Космические неоновые огни: обнаружен необычный тип звезд Посмотрите на фото вблизи
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь