СМИ: Брюс Уиллис готов сняться в новом «Крепком орешке»

Кадр из фильма «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть»

Актер Брюс Уиллис может сняться в шестой части боевика «Крепкий орешек». Информацию об этом опубликовало издание We Got This Covered со ссылкой на своего инсайдера.

Источник рассказал, что Уиллис якобы готов сняться в новой ленте франшизы и уже ведет соответствующие переговоры с продюсерами. Никаких других подробностей у издания по этому поводу, однако, нет.