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12 января 2021, Кино Mail.ruновость

СМИ: Брюс Уиллис готов сняться в новом «Крепком орешке»

Сообщается, что актер ведет переговоры по поводу работы над новой частью франшизы
Кадр из фильма «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть»

Актер Брюс Уиллис может сняться в шестой части боевика «Крепкий орешек». Информацию об этом опубликовало издание We Got This Covered со ссылкой на своего инсайдера.

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Источник рассказал, что Уиллис якобы готов сняться в новой ленте франшизы и уже ведет соответствующие переговоры с продюсерами. Никаких других подробностей у издания по этому поводу, однако, нет.

Судя по публикациям в американских СМИ и обсуждениям в социальных сетях, поклонников франшизы, запомнивших провал выпущенной в 2013 году предыдущей части, новость не обрадовала. «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» режиссера Джона Мура («Макс Пэйн») получил множество негативных отзывов от кинокритиков.

Первый «Крепкий орешек» вышел в 1988 году и рассказал о полицейском, который борется с террористами. Фильм получил четыре продолжения: «Крепкий орешек 2», «Крепкий орешек 3: Возмездие», «Крепкий орешек 4.0» и «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть». Помимо Уиллиса, в разное время в лентах франшизы снимались Алан Рикман, Сэмюэл Л. Джексон, Грэм Грин, Джереми Айронс, Мэри Элизабет Уинстэд, Юлия Снигирь.

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