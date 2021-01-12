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12 января 2021, ТАССновость

17-летняя победительница «Голоса» стала заслуженной артисткой

Указ о присвоении Яне Габбасовой почетного звания подписал глава республики Башкортостан Радий Хабиров

УФА, 11 января. /ТАСС/. Звание заслуженной артистки Башкирии присвоено победительнице девятого сезона телепроекта «Голос» Яне Габбасовой, уроженке города Нефтекамск. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

В понедельник в пресс-службе главы республики сообщили:

Радий Хабиров подписал указ о присвоении звания заслуженной артистки Башкортостана Яне Габбасовой, победительнице девятого сезона телепроекта «Голос». Об этом руководитель региона сообщил 11 января на встрече с молодой исполнительницей.

Вручая награду, Хабиров отметил, что победе Габбасовой радовалась вся республика. Девушка занималась в объединении «Вокал» нефтекамского Дворца творчества детей и молодежи, она участница многих конкурсов различного уровня, добавили в пресс-службе.

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К слову, в финале «Голоса» 17-летняя Яна обошла более взрослых и опытных соперников, став в итоге одним из самых молодых триумфаторов в истории конкурса. В качестве победительницы артистка исполнила песню «Звенит январская вьюга» из культовой советской комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

Музыкальное шоу «Голос» — российская версия международного проекта The Voice. Вокальный конкурс состоит из нескольких этапов, включающих слепые прослушивания, поединки, нокауты, четвертьфинал, полуфинал и финал. Ведущим шоу «Голос» является Дмитрий Нагиев.

В 2020 году на экраны вышел девятый сезон телепроекта. Кресла наставников в нем заняли Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Баста (Василий Вакуленко) и Валерий Сюткин.

7.4
Голос
2012/Россия12+шоу талантов
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