Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
11 января 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, стала телеведущей

Она будет вести ток-шоу «Близкие люди» вместе с Леонидом Закошанским
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Канал «Россия 1» запускает новое ток-шоу «Близкие люди», ведущими которого стали Леонид Закошанский и Маргарита Грачева — девушка, которой несколько лет назад муж из ревности отрубил кисти рук. Теперь 28-летняя Маргарита сама будет помогать людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации.

В студии герои программы смогут посмотреть на свои проблемы с новых ракурсов и получить советы от специалистов: разобраться с непростыми ситуациями им помогут юристы, психологи. Принимать участие в программе будут также звезды шоу-бизнеса, они поделятся с героями ток-шоу личным опытом. Одной из приглашенных знаменитостей стала Елена Проклова.

Премьера ток-шоу состоится 15 января 14.55 на телеканале «Россия 1».

Близкие люди
2021/Россия16+ток-шоу
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Леонид Закошанский
Близкие люди
Что смотреть по ТВ на каникулах: телегид
Маргарита Грачева
Гузеева показала себя в праздничном образе на новогодних съемках
Снигирь, Тарасова, кладбище: репортаж со съемок триллера «Казнь»
Киркоров и Рудковская сыграли родителей Бузовой в клипе
Шпица, Гусева, Лазарев стали участниками «Танцев со звездами»
Прилучный побрился налысо для съемок
Петров сыграет Есенина
Аверин и Порошина с новой прической на съемках «Склифосовского»
Завершились съемки сериала «Властелин колец»
Аверин, Лорак, Успенская на съемках новогодних шоу «Первого»
Вдовиченков и Лядова снова снимаются вместе: первые фото
Петросян с коляской, Малахов с двойником: съемки новогоднего шоу
Тарзан приехал к Королевой на остров во время съемок реалити-шоу
Орбакайте, Ротару, Лолита, Крид: все звезды на «Голубом огоньке»
Лавроненко снялся в сериале про Чикатило: первые фото с площадки
Ходченкова и Гармаш снова снимаются вместе: первые кадры
Опубликовано редкое видео со съемок «Звездных войн» с Фишер
Гайдулян и Рубцова в новом сезоне «СашиТани»: первые кадры
Сельдь под шубой, Валерия и Снеговик: съемки новогодней «Маски»
Агата Муцениеце стала ведущей нового шоу
Матвеев готовится к съемкам в продолжении сериала «Триггер»
Семья Кардашьян запустит новое шоу
Похудевшего ради роли Клуни госпитализировали перед съемками
Большие губы и новая прическа: Раппопорт удивила своим образом
Королёва пытается выжить в диком племени: фото со съемок шоу
«Пятница!» запускает необычное шоу талантов с призом в миллион
20-летняя дочь Ковальчук снялась с мамой в «Тайнах следствия»
Эвелина Бледанс снимается в «Стриптизерах»: первые фото в образе
Наталья Водянова вместе с детьми будет вести тревел-шоу о России
Дарья Мороз показала себя в «кровавом» гриме на съемках
Хаматова изменилась до неузнаваемости ради новой роли
Гагарина, Долина, Орбакайте: все звезды на «Песне года 2020»
Том Круз полетит в космос для съемок ленты «Миссия: невыполнима»
Климова на съемках новых серий «По законам военного времени»
62-летняя Пфайффер перевоплотилась в рыжеволосую светскую львицу
Неузнаваемая Лоуренс и ДиКаприо в очках: первые кадры со съемок
Билан и Муцениеце играют мужа и жену в новом фильме: первые фото
Зудина, Подкаминская и Шведов вместе снялись в сериале
5-летняя дочь Игоря Николаева появится в новогоднем ТВ-шоу
Ходченкова и Михалкова снялись вместе: первые фото
Ефремов с сыном и Табаков снялись вместе
Бузова и Долина пришли в шоу про звезд 90-х: фото со съемок
Опубликованы новые фото Анджелины Джоли в образе Королевы Червей
Старшенбаум, Ивакова и Раппопорт вместе снялись в сериале
Лолита, Юлия Волкова, Титомир на съемках шоу о звездах 90-х
Манучаров показал себя в образе Малахова на съемках
Волкова, Шведов, Дитковските снялись в новом медицинском сериале
Дуэйн Джонсон не смог влезть в приобретенный для съемок спорткар
Ривз устроил вечеринку на 200 человек после съемок «Матрицы 4»
Новое поколение: молодые актеры на съемках ремейка «Сплетницы»
Новые трейлеры
Малкольм и Мари
Трейлер (рус.суб.)
Черри
Тизер-трейлер (англ.)
Мьюзик
Дублированный трейлер
Земля кочевников
Трейлер №2 (англ., рус.суб.)
Пара из будущего
Трейлер
Полет
Трейлер
ВандаВижен
Тизер (англ.)
Прабабушка легкого поведения. Начало
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Дети
16-летний красавец-сын Лукашенко произвел фурор в сети Российская телеведущая взяла небольшое интервью у молодого человека
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь