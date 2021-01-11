Названы лучшие фильмы и сериалы 2020 года

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Американская ассоциация кинокритиков Critics Choice Association назвала лучшие фильмы и сериалы 2020 года. Список опубликован на сайте организации.

Главным боевиком года признана военная картина Спайка Ли «Пятеро одной крови». Исполнивший одну из главных ролей в ленте Делрой Линдо получил титул «Лучший актер в боевике».

Лучшим хоррором объявлена картина «Человек-невидимка» Ли Уоннелла, Элизабет Мосс, исполнившая в фильме главную роль, также была отдельно отмечена критиками. Среди мужчин лучшим актером хоррора назвали Винса Вона, сыгравшего в ленте «Дичь». Лучшим фильмом в категории «Фэнтези и фантастика» стала комедия «Зависнуть в Палм-Спрингс» Макса Барбакова. Титул главного экшен-сериала 2020 года получило шоу «Викинги».

Лучшим мультсериалом признан «Конь БоДжек», а главным супергеройским телепроектом — «Пацаны». Сериал «Мандалорец» победил в номинации «Лучшая научная фантастика», а «Страна Лавкрафта» была названа лучшим телевизионным хоррором.