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11 января 2021, Lenta.Ruновость

Названы лучшие фильмы и сериалы 2020 года

Свой рейтинг составили американские критики
7
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7
фотографий
7
фотографий

Американская ассоциация кинокритиков Critics Choice Association назвала лучшие фильмы и сериалы 2020 года. Список опубликован на сайте организации.

Главным боевиком года признана военная картина Спайка Ли «Пятеро одной крови». Исполнивший одну из главных ролей в ленте Делрой Линдо получил титул «Лучший актер в боевике».

Новость
Киноитоги 2020: лучшие фильмы, сериалы и актеры года

Лучшей актрисой в экшен-фильме признана Бетти Гилпин, снявшаяся в «Охоте» Крэйга Зобела. Лучшим супергеройским фильмом назвали картину «Бессмертная гвардия». Марго Робби и Юэн МакГрегор, снявшиеся в боевике «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», стали лучшими актрисой и актером в «супергеройской» номинации. Мультфильмом года, по мнению критиков, стала диснеевская «Душа», а принявшие участие в создании анимационной ленты актеры Джейми Фокс и Тина Фей — лучшими артистами озвучания.

Лучшим хоррором объявлена картина «Человек-невидимка» Ли Уоннелла, Элизабет Мосс, исполнившая в фильме главную роль, также была отдельно отмечена критиками. Среди мужчин лучшим актером хоррора назвали Винса Вона, сыгравшего в ленте «Дичь». Лучшим фильмом в категории «Фэнтези и фантастика» стала комедия «Зависнуть в Палм-Спрингс» Макса Барбакова. Титул главного экшен-сериала 2020 года получило шоу «Викинги».

Лучшим мультсериалом признан «Конь БоДжек», а главным супергеройским телепроектом — «Пацаны». Сериал «Мандалорец» победил в номинации «Лучшая научная фантастика», а «Страна Лавкрафта» была названа лучшим телевизионным хоррором.

Лучшие сериалы 2020 года
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Юэн МакГрегор
Ewan McGregor
Викинги
Названы лучшие актер и актриса года
Конь БоДжек
Страна Лавкрафта
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Тина Фей
Tina Fey
Винс Вон
Vince Vaughn
Киноитоги 2020: лучшие фильмы, сериалы и актеры года
1 р.
Человек-невидимка
Бетти Гилпин
Betty Gilpin
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Spike Lee
1 р.
Зависнуть в Палм-Спрингс
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Пятеро одной крови
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