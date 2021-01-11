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11 января 2021, Lenta.Ruновость

Сериал «Секс в большом городе» получит продолжение

Сара Джессика Паркер опубликовала официальный тизер нового шоу
Кадр из сериала «Секс в большом городе»

На платформе HBO Max выйдет продолжение сериала «Секс в большом городе». Соответствующий тизер опубликовала в инстаграме актриса Сара Джессика Паркер, исполнительница одной из главных ролей в шоу, подписав пост:

Мне просто интересно... Где они сейчас?
Сара Джессика Паркер
Во время загрузки произошла ошибка.

Продолжение получило название And Just Like That... («А затем...»). Оно расскажет о том, как изменились спустя годы жизни героинь оригинального сериала Кэрри (Паркер), Шарлотты (Кристин Дэвис) и Миранды (Синтия Никсон). Исполнительница роли Саманты Ким Кэтролл не примет участия в съемках, отмечает The Hollywood Reporter. Ранее 64-летняя актриса признавалась, что любила «Секс в большом городе», однако после второго фильма по мотивам сериала история ей надоела. Кэтролл отказалась сниматься в третьей ленте о героинях хита нулевых, после чего, по собственному признанию, подверглась травле в сети.

Продолжение «Секса в большом городе» будет состоять из десяти эпизодов. Его съемки начнутся весной в Нью-Йорке. Дата выхода шоу пока не раскрывается.

Сериал «Секс в большом городе», который шел с 1998 по 2004 год и рассказывал о жизни четырех тридцатилетних подруг в Нью-Йорке, неоднократно становился лауреатом премий «Эмми», «Золотой глобус». Позже вышли полнометражные продолжения шоу — «Секс в большом городе» и «Секс в большом городе 2». Первые слухи о продолжении сериала появились в 2019 году.

Что стало со звездами сериала «Секс в большом городе»
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Kristin Davis
Сара Джессика Паркер
Sarah Jessica Parker
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Kim Cattrall
Секс в большом городе
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