Сериал «Секс в большом городе» получит продолжение

На платформе HBO Max выйдет продолжение сериала «Секс в большом городе». Соответствующий тизер опубликовала в инстаграме актриса Сара Джессика Паркер, исполнительница одной из главных ролей в шоу, подписав пост:
Мне просто интересно... Где они сейчас?
Продолжение получило название And Just Like That... («А затем...»). Оно расскажет о том, как изменились спустя годы жизни героинь оригинального сериала Кэрри (Паркер), Шарлотты (Кристин Дэвис) и Миранды (Синтия Никсон). Исполнительница роли Саманты Ким Кэтролл не примет участия в съемках, отмечает The Hollywood Reporter. Ранее 64-летняя актриса признавалась, что любила «Секс в большом городе», однако после второго фильма по мотивам сериала история ей надоела. Кэтролл отказалась сниматься в третьей ленте о героинях хита нулевых, после чего, по собственному признанию, подверглась травле в сети.
Продолжение «Секса в большом городе» будет состоять из десяти эпизодов. Его съемки начнутся весной в Нью-Йорке. Дата выхода шоу пока не раскрывается.
Сериал «Секс в большом городе», который шел с 1998 по 2004 год и рассказывал о жизни четырех тридцатилетних подруг в Нью-Йорке, неоднократно становился лауреатом премий «Эмми», «Золотой глобус». Позже вышли полнометражные продолжения шоу — «Секс в большом городе» и «Секс в большом городе 2». Первые слухи о продолжении сериала появились в 2019 году.