Сериал «Секс в большом городе» получит продолжение

Продолжение получило название And Just Like That... («А затем...»). Оно расскажет о том, как изменились спустя годы жизни героинь оригинального сериала Кэрри (Паркер), Шарлотты (Кристин Дэвис) и Миранды (Синтия Никсон). Исполнительница роли Саманты Ким Кэтролл не примет участия в съемках, отмечает The Hollywood Reporter. Ранее 64-летняя актриса признавалась, что любила «Секс в большом городе», однако после второго фильма по мотивам сериала история ей надоела. Кэтролл отказалась сниматься в третьей ленте о героинях хита нулевых, после чего, по собственному признанию, подверглась травле в сети.