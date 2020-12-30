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30 декабря 2020, Lenta.Ruновость

Назван худший фильм года

Антирейтинг составили на основе рецензий профессиональных кинокритиков
10
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10
фотографий
10
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На портале Metacritic опубликовали список худших фильмов года, основанный на рецензиях профессиональных кинокритиков. На первой строчке расположилась лента «Королева реальности!», получившая всего 7 баллов из 100 по оценочной системе сайта. Роли в псевдодокументальной картине о ТВ-звездах исполнили Дениз Ричардс, Майк Тайсон и другие.

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На второе место попала романтическая комедия о работниках свадебного бизнеса «Любовь, свадьбы и прочие катастрофы» режиссера Денниса Дугана. Фильм с участием Мэгги Грэйс, Дайан Китон и Джереми Айронса получил 11 баллов. Тройку худших замыкает мелодрама Роджера Камбла «После. Глава 2» — сиквел экранизации романов Анны Тодд. В ленте, которая получила 14 баллов, снялись Дилан Спроус, Сэльма Блэр, племянник Рэйфа Файнса Хиро Файнс-Тиффин, Джозефина Лэнгфорд и другие.

В список вошли еще 12 фильмов, среди которых «Последние дни американской преступности», «Бог грома», «Няня: Королева проклятых», «Выбивая долги» с Шайей ЛаБафом, «Дожить до утра» с Брюсом Уиллисом, «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-мл. в главной роли. Также в рейтинге оказалась картина о пандемии «Птица в клетке» с участием Деми Мур.

Ранее Кино Mail.Ru подвел киноитоги 2020 года, основываясь на мнении и активностях своих читателей. Со списком лучших фильмов, сериалов и актеров можно ознакомиться по ссылке.

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