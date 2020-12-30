Назван худший фильм года

На портале Metacritic опубликовали список худших фильмов года, основанный на рецензиях профессиональных кинокритиков. На первой строчке расположилась лента «Королева реальности!», получившая всего 7 баллов из 100 по оценочной системе сайта. Роли в псевдодокументальной картине о ТВ-звездах исполнили Дениз Ричардс, Майк Тайсон и другие.