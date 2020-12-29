Джонни Депп понадеялся на «лучшие времена» в 2021 году

Джонни Депп поделился в инстаграме записью, посвященной наступающему 2021 году. Актер выразил надежду на то, что следующий год будет лучше 2020-го. Депп опубликовал фото со съемок документального фильма «Горшок с золотом» с ирландским музыкантом Шейном Макгоуэном и поздравил подписчиков с Рождеством и Новым годом.
Этот год для многих был очень тяжелым. Надеюсь, впереди нас ждут лучшие времена. Мои любовь и уважение — вам всем.
Ранее Депп покинул третью часть франшизы «Фантастические твари и где они обитают» после скандала со своей бывшей женой — Эмбер Херд. Создатели ленты уже нашли актеру замену. Представители голливудских киностудий также рассказали о «внутренних демонах» актера. По словам инсайдеров, хотя артист остается большой звездой, крупные компании якобы больше не хотят с ним работать.
Джонни Депп — известный американский актер, номинант на «Оскар», обладатель «Золотого глобуса». Снимался в фильмах «Сонная Лощина», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Мрачные тени», «Алиса в стране чудес», «Чарли и шоколадная фабрика», франшизе «Пираты Карибского моря».