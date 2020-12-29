Джонни Депп понадеялся на «лучшие времена» в 2021 году

Джонни Депп поделился в инстаграме записью, посвященной наступающему 2021 году. Актер выразил надежду на то, что следующий год будет лучше 2020-го. Депп опубликовал фото со съемок документального фильма «Горшок с золотом» с ирландским музыкантом Шейном Макгоуэном и поздравил подписчиков с Рождеством и Новым годом.