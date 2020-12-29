Ивлеева повторила культовый образ Фриске из «Дневного дозора»

Блогер и звезда тревел-шоу «Орел и решка» Анастасия Ивлеева перевоплотилась в ведьму Алису Донникову из фильма Тимура Бекмамбетова «Дневной дозор», роль которой исполнила Жанна Фриске. Ивлеева не раскрыла, в рамках какого проекта примерила образ.
Возможно, перевоплощение состоялось во время съемок нового ролика о кино: звезда выпускает серию видео с рекомендациями фильмов. Например, ранее Ивлеева уже рассказывала подписчикам о лентах «Дрянные девчонки», «Гремлины» и «Бэтмен возвращается», примеряя при этом различные кинообразы.
Фильм «Дневной дозор» — это продолжение картины «Ночной дозор», снятой по романам Сергея Лукьяненко о мире Иных. Лента вышла в 2006 году.
В фильмах серии, помимо Фриске, играли Константин Хабенский, Валерий Золотухин, Владимир Меньшов, Мария Порошина. В 2019 году Бекмамбетов отмечал, что планирует воскресить киновселенную «Дозоров».