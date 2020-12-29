Ивлеева повторила культовый образ Фриске из «Дневного дозора»

Возможно, перевоплощение состоялось во время съемок нового ролика о кино: звезда выпускает серию видео с рекомендациями фильмов. Например, ранее Ивлеева уже рассказывала подписчикам о лентах «Дрянные девчонки», «Гремлины» и «Бэтмен возвращается», примеряя при этом различные кинообразы.