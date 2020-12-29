Прилучный побрился налысо для съемок

Павел Прилучный сбрил волосы — судя по всему, ради новых съемок. Ролик из гримерки, в котором актер показал преображение, а также примерил парик, появился в инстаграме.
О том, для какого именно проекта звезда «Мажора» сменил имидж, пока ничего неизвестно. «С наступающим!» — лаконично подписал сам Прилучный видео. В инстаграм-сториз актера, однако, появились новые кадры со съемочной площадки второго сезона сериала «В клетке». Возможно, именно для него актер примерил новую прическу.
Работа над новыми эпизодами шоу стартовала осенью. Сериал рассказывает историю бойца смешанных единоборств, который отсидел семь лет за хранение наркотиков и вернулся в родной Калининград. Спортивная драма выходит с 2019 года. Помимо Прилучного, в шоу снялись его экс-супруга Агата Муцениеце (по данным СМИ, во втором сезоне она не появится), Владимир Епифанцев, Екатерина Маликова, Артур Ваха.
Дата выхода второго сезона сериала «В клетке» пока не сообщается.