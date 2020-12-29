Киркоров и Рудковская сыграли родителей Бузовой в клипе

Ольга Бузова и ее бойфренд Давид Манукян (DAVA M) представили клип на совместный трек «Снежинки». В ролике, помимо самих исполнителей, снялись и другие звезды шоу-бизнеса.
По сюжету, герой Давида — богатый наследник, вынужденный за два дня найти невесту. Звезда «Дома 2» играет простую девушку из семьи уборщика и домохозяйки. Экранными родителями Бузовой стали Филипп Киркоров и Яна Рудковская.
Роль матери героя Манукяна — властной дамы с Рублевки — исполнила Марина Федункив. Также в клипе появились Надежда Сысоева и Саша Плющенко.
Напомним, для 7-летнего сына Яны Рудковской роль в клипе «Снежинки» стала не первым актерским опытом: ранее он уже снимался во втором сезоне сериала «Чума!».