Киркоров и Рудковская сыграли родителей Бузовой в клипе

Ольга Бузова и ее бойфренд Давид Манукян (DAVA M) представили клип на совместный трек «Снежинки». В ролике, помимо самих исполнителей, снялись и другие звезды шоу-бизнеса.

По сюжету, герой Давида — богатый наследник, вынужденный за два дня найти невесту. Звезда «Дома 2» играет простую девушку из семьи уборщика и домохозяйки. Экранными родителями Бузовой стали Филипп Киркоров и Яна Рудковская.

Роль матери героя Манукяна — властной дамы с Рублевки — исполнила Марина Федункив. Также в клипе появились Надежда Сысоева и Саша Плющенко.