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29 декабря 2020, Кино Mail.ruновость

Киркоров и Рудковская сыграли родителей Бузовой в клипе

Звезда «Дома 2» представила музыкальное видео на песню «Снежинки»

Ольга Бузова и ее бойфренд Давид Манукян (DAVA M) представили клип на совместный трек «Снежинки». В ролике, помимо самих исполнителей, снялись и другие звезды шоу-бизнеса.

По сюжету, герой Давида — богатый наследник, вынужденный за два дня найти невесту. Звезда «Дома 2» играет простую девушку из семьи уборщика и домохозяйки. Экранными родителями Бузовой стали Филипп Киркоров и Яна Рудковская.

Роль матери героя Манукяна — властной дамы с Рублевки — исполнила Марина Федункив. Также в клипе появились Надежда Сысоева и Саша Плющенко.

Напомним, для 7-летнего сына Яны Рудковской роль в клипе «Снежинки» стала не первым актерским опытом: ранее он уже снимался во втором сезоне сериала «Чума!».

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