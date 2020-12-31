«Довод», Калкин, карантин: самые смешные мемы 2020 года из кино

Сорокалетний Калкин

Маколей Калкин не появлялся в большом кино с начала 2000-х годов, зато активно ведет соцсети и все больше воспринимается многими как автор мемов, чем как актер. То он делится фотографиями, которые так и просятся на «фотожабу», то объявляет конкурс на лучшее второе имя для себя. А еще много шутит о своей звездной роли в культовой рождественской комедии «Один дома».

В этом году картина и сам Калкин отметили юбилеи: фильм — 30-летний, а исполнитель главной роли — 40-летний, о чем актер остроумно напомнил поклонникам. «Эй, народ! Хотите почувствовать себя старыми? Мне 40. Не благодарите», — написал Калкин в своем «Твиттере», заставив многих задуматься о скоротечности времени.

Хочется надеяться, что будущий год станет для Калкина более успешным, чем предыдущие. Актер провалил пробы в фильм Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде», зато получил главную роль в юбилейном десятом сезоне «Американской истории ужасов», премьера которого назначена на 2021 год.

Пандемия заставила студии перенести премьеры практически всех высокобюджетных блокбастеров на 2021 год, но «Довод» все же остался в 2020-м и стал одним из лучших и самых обсуждаемых фильмов года. Новая головоломка от Кристофера Нолана разделила зрителей на тех, кто разочаровался в режиссере, и тех, кто убедился в его гениальности. «Довод» едва не довел до развода редактора Кино Mail.ru и, конечно же, породил целую волну шуток и мемов — о сложном сюжете, постоянных переносах премьеры, обманутых ожиданиях и инверсии.

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Отдельной серии мемов удостоился один из актеров «Довода» Роберт Паттинсон, чья карьера переживает второй взлет. В 2020 году мы увидели его в фильмах «Маяк», «В ожидании варваров» и «Дьявол всегда здесь», а в 2022-м ждем в роли нового Бэтмена. На этой волне в интернете набрал популярность снимок Роберта в спортивном костюме, который еще в 2017 году опубликовал режиссер Джошуа Сэфди — в его криминальном триллере «Хорошее время» Паттинсон сыграл грабителя. Ради смеха растерянного и всклокоченного актера начали вставлять в кадры из «Сумерек» и других популярных фильмов — получилась такая международная версия «свидетеля из Фрязино».

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Медитативная драма про зависимость, шахматы и одиночество совершенно неожиданно стала самой громкой премьерой осеннего сезона и самым популярным мини-сериалом в истории Netflix. В поисковых системах начали вдвое чаще искать слово «шахматы», на интернет-аукционе eBay запрос на шахматные доски вырос на 273%, а пользователи Кино Mail.ru назвали «Ход королевы» лучшим зарубежным сериалом 2020 года. О гипнотической Ане Тейлор-Джой заговорили буквально все, а сцены, в которых ее героиня Бет Хармон разыгрывает воображаемые шахматные партии на потолке, превратились в мемы. В них рыжеволосая девушка с огромными глазами разглядывает пятно, рассчитывает ипотеку и выслушивает котов, которые все уронили.

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В конце 2019 года фэнтези-сериал «Ведьмак» запустил целую серию шуток — особенно много их было про чеканную монету и прилипчивую песню барда Лютика. В 2020 году героем мемом стал уже сам Генри Кавилл, исполнитель роли ведьмака Геральта. Сначала пользователи сети шутили о том, как всемирно известный актер (к слову, большой поклонник видеоигр), словно «простой смертный» собирает новый компьютер (видео этого процесса Генри выложил в своем инастаграме). А когда Кавилл вернулся к съемкам во втором сезоне «Ведьмака», в мем превратился его обеденный перерыв. А когда Кавилл вернулся к съемкам во втором сезоне «Ведьмака», в мем превратился его обеденный перерыв.

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COVID-19 и карантин

Конечно же, главной темой мемов в 2020 году стал COVID-19 и связанные с ним изменения в нашей жизни. Чувство юмора помогало нам справиться со страхом, изоляцией и плохими новостями. Лучше всего иллюстрировали наши эмоции кадры из фильмов и сериалов: с их помощью мы предсказывали последствия карантина, сетовали на разрушенные ожидания и выражали эмоции, вызванные событиями года.