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28 декабря 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Названы победители «Ледникового периода»

На «Первом канале» завершился очередной сезон развлекательного шоу
33
фотографии
33
фотографии
33
фотографии

На «Первом канале» вышел финальный выпуск «Ледникового периода», в котором зрители не только еще раз увидели лучшие номера участников, но и узнали имена победителей проекта — ими стали Ольга Кузьмина и Александр Энберт. В инстаграме звезда «Кухни» поделилась эмоциями:

Я до сих пор не верю, что все это случилось со мной! Будто сон какой-то волшебный. Ощущения были, будто я попала внутрь телевизора, и все это происходит не со мной. Я буду очень скучать!
Ольга Кузьмина

Кузьмина также поблагодарила членов жюри, своего партнера, хореографа проекта Илью Авербуха и «всех, кто был за кадром». Второе место заняли Вячеслав Чепурченко и Яна Хохлова, третье — Регина Тодоренко и Роман Костомаров. Приз зрительских симпатий получили Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев.

В финальном выпуске проекта не обошлось и без сюрпризов: новый танцевальный номер презентовала Олимпийская чемпионка и ведущая проекта Алина Загитова. Фигуристка станцевала под песню Will I Make It Out Alive.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще одной приятной неожиданностью для зрителей стало выступление Елены Исинбаевой. А судили ее выступление те участники, которым чаще всего доставались ее низкие оценки и обидные замечания.

«Ледниковый период» выходит на «Первом канале» с 2007 года. На льду соревнуются пары — звезда и профессиональный фигурист. В 2020 году шоу вернулось на экраны после четырехлетнего перерыва.

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