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28 декабря 2020, Lenta.Ruновость

Дженнифер Энистон затравили из-за оскорбительной елочной игрушки

Звезда сериала «Друзья» подверглась критике в соцсетях
Дженнифер Энистон в сериале «Друзья»

Актрису Дженнифер Энистон затравили из-за елочной игрушки, посвященной пандемии коронавируса. Интернет-пользователи посчитали украшение оскорбительным по отношению к погибшим, передает New York Post.

После того как звезда сериала «Друзья» выложила в сториз фото деревянной игрушки с вырезанной на ней фразой «Наша первая пандемия 2020», пользователи соцсетей заявили, что украшению не место на елке. Они также отметили, что актриса неуважительно отнеслась к жертвам коронавируса.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Все, что знаменитости делали во время пандемии — демонстрировали, насколько они оторваны от реальности и насколько им безразлично все, что не связано напрямую с ними», — заявил один из критиков.

Энистон прославилась после роли в комедийном сериале «Друзья». Он выходил с 1994 по 2004 год. В 2020-м звезды ситкома о компании молодых людей, живущих в Нью-Йорке, должны были устроить реюнион, но планы сорвались из-за пандемии. С 2019 года на Apple TV+ выходит популярный драматический сериал с участием актрисы: «Утреннее шоу».

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