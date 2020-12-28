Завершились съемки сериала «Властелин колец»

У меня не хватает слов, чтобы отблагодарить эту невероятную землю и ее прекрасных людей за все то, что здесь происходило последние полтора года.

Режиссер также добавил, что ему не терпится вернуться в Новую Зеландию вновь. «Сюда приезжаешь человеком, а уезжаешь немного хоббитом. Так бывает. И тебе всегда теперь будут здесь рады», — прокомментировал один из актеров фильма «Властелин колец: Две крепости» Джед Брофи. По данным издания, новый фэнтези-сериал должен выйти на экраны в 2021 году. Из-за пандемии коронавируса в 2020-м съемки были на время заморожены.