Завершились съемки сериала «Властелин колец»

В Новой Зеландии завершились съемки сериала Amazon «Властелин колец» по романам Джона Рональда Руэла Толкина, сообщает The Independent. Ранее режиссер шоу Хуан Антонио Байона («Мир Юрского периода 2») опубликовал в инстаграме фото из этой страны, что издание сочло намеком на завершение съемочного процесса. Постановщик написал:
У меня не хватает слов, чтобы отблагодарить эту невероятную землю и ее прекрасных людей за все то, что здесь происходило последние полтора года.
Режиссер также добавил, что ему не терпится вернуться в Новую Зеландию вновь. «Сюда приезжаешь человеком, а уезжаешь немного хоббитом. Так бывает. И тебе всегда теперь будут здесь рады», — прокомментировал один из актеров фильма «Властелин колец: Две крепости» Джед Брофи. По данным издания, новый фэнтези-сериал должен выйти на экраны в 2021 году. Из-за пандемии коронавируса в 2020-м съемки были на время заморожены.
Сериал «Властелин колец» расскажет о событиях, которые произошли задолго до того, как Бильбо нашел Кольцо Всевластия и запустил цепь удивительных событий, повлиявших на ход истории Средиземья. Роли в шоу исполнят Максим Болдри, Назанин Бониади, Морфидд Кларк («Дракула»).
Ранее романы Толкина уже были экранизированы. Первая часть трилогии Питера Джексона — «Властелин колец: Братство кольца» — появилась на экранах в 2001 году, в 2002-м вышло продолжение — фильм «Властелин колец: Две крепости», а в 2003-м состоялась мировая премьера заключительной части киносаги, «Властелин колец: Возвращение короля». Роли в трилогии исполнили Элайджа Вуд, Иэн МакКеллен, Орландо Блум, Кейт Бланшетт.