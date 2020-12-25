Полина Гагарина встретилась с подопечными из шоу «Голос. Дети»

Певица Полина Гагарина устроила встречу с участниками своей команды из седьмого сезона шоу «Голос. Дети». В инстаграме она опубликовала ролик и показала, как прошло мероприятие.
В подписи к кадрам Гагарина назвала команду «птенцами Гагары» и рассказала, что ее подопечные приехали в Москву из разных уголков России, в том числе из Владивостока. Певица призналась, что юные таланты наполняют ее жизнь новыми смыслами и стремлениями:
Ничто так не вдохновляет, как дети — их талант, умение им управлять, его растить, воспитывать и давать ему свободу. Спасибо родителям за таких взрослых, самостоятельных и одаренных малышей.
Артистка пообещала сделать встречи традиционными, а также намекнула на продолжение творческого сотрудничества с подопечными.
Шoу «Гoлoс. Дети» стартовало на «Первoм канале» в 2014 году. В седьмом сезоне, финал которого состоялся в апреле 2020 года, победила Олеся Казаченко — подопечная Басты (Василия Вакуленко). Помимо рэпера и Гагариной, наставником в шоу также был Валерий Меладзе.