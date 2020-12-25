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25 декабря 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Вдовиченков и Лядова снова снимаются вместе: первые фото

Зимой в прокат выйдет комедия о суровом русском отце, воспитывавшем сына в 90-е
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33
фотографии
33
фотографии

Режиссер скетч-шоу «Наша Russia» Дмитрий Ефимович снял комедию «Батя» с Владимиром Вдовиченковым в главной роли. Фильм расскажет о путешествии взрослого сына на юбилей к отцу — суровому русскому мужчине, который строго воспитывал его в 90-х.

Вместе с Вдовиченковым (Батя) роли в картине исполнили Елена Лядова (мама главного героя, Макса), Надежда Михалкова (жена Макса), Севастьян Бугаев (сын Макса), Диана Енакаева (дочь Макса). Максима в детстве сыграл Андрей Андреев, а взрослого сына — комик шоу Stand Up на ТНТ Стас Старовойтов, для которого участие в фильме стало дебютом в полнометражном кино.

Изначально «Батю» планировали выпустить в формате короткого сериала с эпизодами до двух минут. Однако затем создатели шоу сделали выбор в пользу полного метра. Продюсер фильма Антон Зайцев отметил, что многие сцены комедии авторы основывали на воспоминаниях из собственного детства. Говоря о посыле «Бати», он добавил:

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Одна из важных и главных мыслей, которые есть в нашем фильме, звучит так: родители всегда желают нам только добра. Но понять это мы можем только тогда, когда сами станем родителями.

Другой продюсер картины, резидент Comedy Club Гавриил Гордеев, подчеркнул, что сюжет «Бати» отзовется не только у россиян, но и у жителей других стран, которых «так или иначе коснулся Советский Союз». «Я рассказывал о фильме Тиллю [Линдеманну] из Rammstein, и он сказал, что это очень крутая история, потому что он рос в ГДР, и для него это знакомо и понятно», — пояснил Гордеев.

В прокат «Батя» выйдет 23 февраля 2021 года.

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