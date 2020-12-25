44-летняя Виктория Исакова стала заслуженной артисткой России

Виктории Исаковой присвоили почетное звание заслуженной артистки России. Актриса и другие деятели культуры получили государственные награды из рук министра культуры страны Ольги Любимовой, передает РИА «Новости». Церемония прошла в Бетховенском зале Большого театра. Обращаясь к приглашенным артистам, Любимова сказала:
Конечно, мы не перестаем повторять, когда встречаемся все вместе в обычном формате, какая это радость – вас видеть всех в добром здравии, и какая невероятная для меня честь вручать сегодня абсолютно заслуженные награды.
Почетное звание «Заслуженный артист РФ» присвоили также актрисам Анне Михалковой, Анжеле Белянской («Мирт обыкновенный»), Варваре Андреевой («Исключение из правил»). Помимо этого, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени получил артист театра и кино Сергей Гармаш. Орден Почета получили, в частности, режиссер Владимир Хотиненко, актеры Виктор Сухоруков и Борис Щербаков. Орден Дружбы вручили среди прочих актерам Александру Домогарову и Владимиру Конкину.
Виктория Исакова снималась в фильмах и сериалах «Охота на пиранью» с Владимиром Машковым, «Остров», «Оттепель», «Один вдох», «Эпидемия» и других. Исакова замужем за режиссером Юрием Морозом.
Виктория Исакова стала самой популярной актрисой 2020 года по версии пользователей Кино Mail.ru. Подробнее об итогах читайте на странице спецпроекта.