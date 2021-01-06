13 крутых европейских сериалов, нашумевших и не очень

Сложно в это поверить, но, оказывается, скандинавскими бывают не только мрачные триллеры, но и комедии, причем последние стараются слегка подтрунивать над первыми — как, к примеру, «Магнус», снятый режиссером популярного «Лиллехаммера». Главный герой — странноватый полицейский, которого все вокруг считают недалеким, но на самом деле он очень даже хорош, просто слегка эксцентричен. Однажды в его городке пропадает популярный актер, и Магнус со своими не менее чудаковатыми, чем он сам, напарниками берется за расследование. Вот только чем дальше в лес, тем фантастичнее становится мир вокруг героев. Например, выясняется, что к преступлению могут быть причастны тролли и другие сказочные существа. А там уж и до совсем откровенной чертовщины недалеко.