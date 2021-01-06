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6 января 2021, Иван АфанасьевстатьяОбзоры

13 крутых европейских сериалов, нашумевших и не очень

Сериалы из Европы зрители порой обходят стороной, отдавая предпочтение более популярным американским или даже российским шоу. Между тем, среди них немало жемчужин – как прогремевших на весь мир, так и не слишком раскрученных, но оттого не менее любопытных
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«Бумажный дом», Испания

Самый популярный неанглоязычный сериал на Netflix, купив который, платформа сорвала большой и долгоиграющий куш. История о банде преступников-антикапиталистов в красных комбинезонах и масках с лицом Сальвадора Дали, решившихся на ограбление Испанского монетного двора, мало того что держит зрителей в напряжении сюжетными хитросплетениями вот уже четыре сезона, так еще и превратилась в громкое политическое и остросоциальное высказывание — резонанс по всему миру такой, что в некоторых странах даже обсуждался запрет на показ шоу. Дело в том, что символика «Бумажного дома» стала использоваться как протестующими в разных частях света (например, во время антиправительственных выступлений во Франции), так и реальными бандитами и хакерами, заимствующими фирменные костюмы и маску персонажей. Что тут скажешь, «Бумажный дом» действительно стал своеобразным выражением накопившегося недовольства обычных людей закостенелым капитализмом европейских стран.

Далее: «Тьма», Германия
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«Тьма», Германия

Еще один мегауспешный проект Netflix «Тьма» — magnum opus талантливого немецкого постановщика Барана Бо Одара («Кто я»), который практически в одиночку соорудил громоздкую сложносоставную конструкцию, выступив сразу и режиссером, и сценаристом, и продюсером. За сюжет-головоломку и вплетенные в нее глубокие и глобальные философские мысли, которые порой не сразу и считываются, «Тьму» немедленно окрестили новым «Твин Пиксом» — кажется, лучшего комплимента для авторов не придумать.

Сложносочиненная фабула «Тьмы» завязана на разломах во времени, один из которых становится причиной очень странных и пугающих событий в маленьком немецком городке, соседствующем с секретной лабораторией, где проводились эксперименты с радиацией. В придачу — пара десятков персонажей, связанных такой сложной системой родства и отношений между собой и версиями друг друга в разных временных промежутках, что у неподготовленного зрителя может «закипеть» мозг — но тот, кто осилит все три сезона, в конце будет вознагражден одним из лучших фантастических финалов в истории.

Далее: «День», Бельгия
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«День», Бельгия

Еще один сериал про ограбление, на этот раз бельгийский, куда более реалистичный и не такой насыщенный вау-эффектами, как «Бумажный дом», однако не менее любопытный и к тому же достаточно компактный, чтобы сэкономить вам время. В центре внимания — маленький местный банк, захваченный двумя преступниками, которые требуют от властей огромную сумму в обмен на жизни шестерых заложников. Банальный, казалось бы, сюжет компенсируется способом повествования, ведущегося то от лица бандитов, то от лица сотрудников полиции. Это позволяет держать интригу до последнего, подбрасывая информацию по крупице, чтобы пламя зрительского интереса разгоралось все ярче.

Далее: «Перевал», Австрия, Германия
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«Перевал», Австрия, Германия

В завязке австрийско-немецкого «Перевала» сложно не распознать очередную версию культового датско-шведского «Моста», только на этот раз аккуратно разрезанный пополам труп находят на границе Германии и Австрии, у горного перевала величественных Альп. На месте и фирменный дуэт следователей — здорового неулыбчивого мужика Гедеона и позитивной миниатюрной блондинки Элли. А из особенностей здесь — крен в сторону оккультизма: маньяк инсценирует каждое убийство как страшный языческий ритуал, кругом знаки, символы и отсылки к древним обычаям. Так что, в отличие от многочисленных подражателей скандинавскому хиту, «Перевал» смотрится отлично, а не вторично, ведь классическая формула «Моста» становится здесь еще более загадочной и зловещей.

Далее: «Святилище», Швеция
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«Святилище», Швеция

К вопросу о менее раскрученных, чем «Мост», скандинавских триллерах — любопытное шведское шоу от сценариста фильма… «Костолом». В нем героиня в исполнении Йозефин АсплундВикинги») приезжает проведать родную сестру-близнеца в таинственный санаторий, находящийся в колоритном месте: итальянские Альпы, горные пики, девственная природа, леса и озера — совсем как в «Молодости» Паоло Соррентино. Но тут вдруг родственница пропадает, а главная героиня узнает, что, во-первых, так просто обратно она не выберется, а во-вторых, клиника населена бывшими преступниками, которых сюда свезли насильно, чтобы за ними наблюдать. В такой обстановке девушке предстоит не только выживать, но и узнать тайну внезапного исчезновения сестры.

Далее: «Отель
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«Отель "Бо Сежур"», Бельгия

Девушка с почти что русским именем Като обнаруживает себя в номере неизвестного ей мрачного отеля… возле собственного окровавленного трупа в ванной. Очевидно, она умерла и сейчас оказалась чем-то вроде призрака — ходит и видит все, как нормальный человек, но остается невидимой и неслышимой для остальных. Впрочем, некоторые все-таки могут контактировать с ней и даже готовы помочь разобраться в том, что произошло. Наблюдать, как Като незримо влияет на окружающих ее людей, не менее увлекательно, чем следить за тем, как героиня продвигается в расследовании своего убийства.

Далее: «На крючке», Финляндия
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«На крючке», Финляндия

Что вы знаете о финских сериалах? Если почти ничего, то настоятельно рекомендуем криминальное шоу «На крючке». Это крепко сбитая, мастерски придуманная психологическая драма о полицейском из отдела по борьбе с наркотиками, к которому спустя долгие годы возвращается бывшая подруга-наркоманка, предлагая стать его информатором в деле по поимке крупного дилера. Все бы ничего, если бы не пикантный нюанс — эта же девушка является матерью ребенка главного героя, которому теперь постоянно придется держать в уме известную присказку про наркоманов, бывшими не бывающих.

Далее: «Уистинг», Норвегия
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«Уистинг», Норвегия

А вот норвежский детектив, в котором зрителей вновь ждет любопытный интернациональный дуэт следователей, вынужденных взяться за общее дело: она — агент ФБР с лицом Кэрри-Энн Мосс из «Матрицы», он — высокий блондин-скандинав, дотошный и бескомпромиссный детектив из небольшого северного городка. Вместе им предстоит ловить сбежавшего из США и скрывающегося под чужими именами серийного убийцу.

«Уистинг» снят по мотивам двух популярных в Норвегии книг писателя Йорна Хорста, который сам некогда работал детективом в полиции города, где и разворачивается действие. В целом, это не хватающий звезд с неба сериал, обладающий, впрочем, несомненными достоинствами. Если вы любите фирменное хладнокровие, с которым скандинавские полицейские расследуют жестокие и запутанные убийства, то это шоу должно прийтись вам по вкусу.

Далее: «Магнус», Норвегия
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«Магнус», Норвегия

Сложно в это поверить, но, оказывается, скандинавскими бывают не только мрачные триллеры, но и комедии, причем последние стараются слегка подтрунивать над первыми — как, к примеру, «Магнус», снятый режиссером популярного «Лиллехаммера». Главный герой — странноватый полицейский, которого все вокруг считают недалеким, но на самом деле он очень даже хорош, просто слегка эксцентричен. Однажды в его городке пропадает популярный актер, и Магнус со своими не менее чудаковатыми, чем он сам, напарниками берется за расследование. Вот только чем дальше в лес, тем фантастичнее становится мир вокруг героев. Например, выясняется, что к преступлению могут быть причастны тролли и другие сказочные существа. А там уж и до совсем откровенной чертовщины недалеко.

Далее: «За и против», Дания
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«За и против», Дания

И еще одна северная комедия с криминальным налетом — о паре супругов, по молодости промышлявших знатными аферами, а после рождения общего ребенка остепенившихся и ставших законопослушными гражданами. Однако, как известно, бывших преступников не бывает — обстоятельства вынуждают героев пойти на новое дело. Теперь Эрику и Нине предстоит продумывать гениальный план дерзкого ограбления, параллельно не забывая про непослушных детей и бытовуху в виде невыплаченных кредитов.

Далее: «Восемь дней», Германия
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«Восемь дней», Германия

В чем европейцам не откажешь, так это в умении нагнать жути. Отличным примером тому служит немецкий апокалиптический сериал «Восемь дней». К планете летит огромный астероид, который через неделю превратит Европу в гигантское кладбище, да и остальным континентам не поздоровится. Вместо того чтобы наслаждаться последними моментами, человечество погружается в хаос: правительства всех стран паникуют, США достают из закромов ядерное оружие, чтобы бабахнуть им по злосчастному камню, невзирая на последствия и возмущение общественности, а европейцы просто пускаются во все тяжкие. Эдакая «Меланхолия» Ларса фон Триера, только растянутая на несколько серий. В общем, если хотите узнать и увидеть, что ждет человечество на пороге неизбежной глобальной катастрофы, «Восемь дней» дадут исчерпывающий ответ.

Далее: «Смотри, что ты наделал», Испания
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«Смотри, что ты наделал», Испания

Драмеди, сочиненное и исполненное популярным у себя на родине комиком Берто Ромеро, эдаким испанским Иваном Ургантом. Довольно короткое (всего по шесть 20-минутных серий в каждом сезоне), но очень насыщенное — как жизнь любых новоиспеченных родителей. Берто с Сандрой предстоит познать все прелести и ужасы отцовства и материнства: от беременности и родов до грудного вскармливания и бесконечной смены подгузников. Все это здесь обыгрывается с фирменной иронией, поэтому скучно не будет даже тем, кто исповедует полный чайлдфри.

Далее: «Дьяволы», Италия
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«Дьяволы», Италия

Итальянский сериал, действие которого, правда, разворачивается преимущественно в Лондоне, а одного из главных героев играет видный американец Патрик Демпси. Собственно, он и является одним из «дьяволов» — банкиров, замешанных в крупнейших финансовых махинациях, грозящих мировым экономическим кризисом. О последних однажды узнает талантливый маклер — сотрудник банка, управляемого персонажем Демпси. Теперь ему надо решить, вступать ли в схватку со своим влиятельным боссом ради интересов страны или сделать выбор в пользу интересов банка. В общем, перед нами что-то вроде «Миллиардов», только сдобренных политикой, еще более стильных и с уклоном в триллер.

Далее: «Бумажный дом», Испания
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