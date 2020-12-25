Звезда «Папиных дочек» поблагодарила за поддержку после свадьбы

У меня вызывают нежность, восхищение и огромное чувство благодарности все те замечательные люди, которые подарили нам много-много добрых слов и эмоций за последние два дня.

Своих поклонников Арзамасова сравнила с «огромным солнечным зонтиком от негатива, от недовольных и знающих, „как надо и как не надо“». По словам звезды «Папиных дочек», им с мужем было очень приятно, что люди радуются их браку. Артистка выразила надежду, что в скором времени сможет встречаться со своими фанатами в концертных и театральных залах, здороваться и обниматься.