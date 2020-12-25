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25 декабря 2020, Lenta.Ruновость

Звезда «Папиных дочек» поблагодарила за поддержку после свадьбы

Лиза Арзамасова вышла замуж за Илью Авербуха

Лиза Арзамасова, которая играла Галину Сергеевну в «Папиных дочках», поблагодарила поклонников за поддержку после свадьбы с хореографом «Ледникового периода» Ильей Авербухом.

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Пост на соответствующую тему актриса опубликовала в инстаграме. 

У меня вызывают нежность, восхищение и огромное чувство благодарности все те замечательные люди, которые подарили нам много-много добрых слов и эмоций за последние два дня.
Лиза Арзамасова
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Своих поклонников Арзамасова сравнила с «огромным солнечным зонтиком от негатива, от недовольных и знающих, „как надо и как не надо“». По словам звезды «Папиных дочек», им с мужем было очень приятно, что люди радуются их браку. Артистка выразила надежду, что в скором времени сможет встречаться со своими фанатами в концертных и театральных залах, здороваться и обниматься.

20 декабря Арзамасова опубликовала видео со свадебной церемонии, которое подписала фразой «маршрут построен». Когда точно и в каком ЗАГСе расписалась пара, в посте не уточнялось.

Сериал «Папины дочки» шел на ТВ с 2007 по 2012 год. По сюжету ситкома, одинокий отец воспиывает пятерых дочерей. Кроме Арзамасовой в комедии снимались Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Анастасия Сиваева, Дарья Мельникова, Екатерина Старшова.

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