СМИ: Netflix избавился от фильмов с Деппом и возмутил соцсети

Джонни Депп в фильме «Мрачные тени»

По данным прессы, видеосервис Netflix избавился от фильмов с Джонни Деппом. Портал The Geek Buzz и ряд пользователей соцсетей сообщили, что фильмы с участием актера в декабре оказались недоступны на стриминговой платформе в США.

Поклонники Джонни Деппа считают, что это связано с обвинениями экс-супруги артиста Эмбер Херд, которая ранее заявляла, что якобы подвергалась физическому и эмоциональному насилию со стороны Деппа. Однако, подчеркивает The Geek Buzz, фильмы могли уйти с платформы из-за стандартных изменений библиотеки, которые происходят постоянно.

«Они действительно убрали все фильмы с Деппом? Ненавижу», «Джонни Депп — заботливый и любящий человек, который не заслужил этого безумия», «Это Эмбер Херд не права, вы расправились не с тем человеком», — отреагировали на сообщение пользователи в социальных сетях. Netflix пока не выпустил официального комментария в связи с ситуацией. Неизвестно также, о каких именно лентах идет речь.