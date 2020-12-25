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25 декабря 2020, Газета.Ruновость

СМИ: Netflix избавился от фильмов с Деппом и возмутил соцсети

Стриминговый сервис пока не выпустил официального заявления по этому поводу
Джонни Депп в фильме «Мрачные тени»

По данным прессы, видеосервис Netflix избавился от фильмов с Джонни Деппом. Портал The Geek Buzz и ряд пользователей соцсетей сообщили, что фильмы с участием актера в декабре оказались недоступны на стриминговой платформе в США.

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Поклонники Джонни Деппа считают, что это связано с обвинениями экс-супруги артиста Эмбер Херд, которая ранее заявляла, что якобы подвергалась физическому и эмоциональному насилию со стороны Деппа. Однако, подчеркивает The Geek Buzz, фильмы могли уйти с платформы из-за стандартных изменений библиотеки, которые происходят постоянно.

«Они действительно убрали все фильмы с Деппом? Ненавижу», «Джонни Депп — заботливый и любящий человек, который не заслужил этого безумия», «Это Эмбер Херд не права, вы расправились не с тем человеком», — отреагировали на сообщение пользователи в социальных сетях. Netflix пока не выпустил официального комментария в связи с ситуацией. Неизвестно также, о каких именно лентах идет речь.

Отметим, на платформе Netflix на территории России многие картины с участием Деппа, в частности, «Мрачные тени», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Турист» и другие, по-прежнему доступны.

7.0
Страх и ненависть в Лас-Вегасе
1998/США18+драмакомедия
Моя оценка

Ранее Джонни Депп лишился роли в фильме «Фантастические твари и где они обитают 3». Его попросили покинуть проект из-за скандала с Эмбер Херд. В новом фильме франшизы волшебника Грин-де-Вальда сыграет датский актер Мадс Миккельсен.

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