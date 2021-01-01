Что смотреть по ТВ на каникулах: телегид

Киноманам

Больше хороших фильмов:

Любителям сериалов

Больше интересных сериалов:

Детям

Чтобы ваши дети тоже не скучали в праздничные дни, центральные каналы приготовили мультипликационные марафоны и не только. На СТС заглянет зеленый огр « Шрэк » и неугомонный похититель Рождества « Гринч », а на «Рен ТВ» на все праздники останутся « Иван Царевич » и богатыри . «Первый канал» добавит новогоднего настроения картиной « Щелкунчик и четыре королевства », а магию и волшебство в телеэфир привнесет канал «Че» фильмом « Хранитель времени ».

Больше мультфильмов и сказок:

Много шоу

Звездный блеск не сойдет с телеэкранов с приходом 1 января. Все выходные любимые артисты будут дарить зрителям позитивные эмоции и улыбки. В первый же день 2021 года канал «Россия 1» пригласит любителей музыки на «Песню года», а НТВ — на финал своего шоу «Суперстар! Возвращение». Умилиться и восхититься детскими талантами можно будет в компании Максима Галкина и праздничного выпуска передачи «Лучше всех!» на «Первом». А отдохнуть от мишуры и конфетти — на канале «Пятница!»: отправляйтесь в путешествие вместе с ведущими шоу «Орел и решка» и «Мир наизнанку».