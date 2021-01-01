Что смотреть по ТВ на каникулах: телегид

Киноманам
Любителям кино традиционно будет чем себя занять. Канал «Россия 1» пригласит всех желающих посмотреть новое российское кино — «Заповедник», «Одесский пароход» и «СуперБобровы. Народные мстители», а «Первый канал» покажет любимую советскую классику. «Пятница!» добавит немного экранной романтики — в эфире пройдут фильмы «Реальная любовь» и «Кейт и Лео». СТС по уже сложившейся традиции порадует поклонников сказочного фэнтези показом саги о юном волшебнике «Гарри Поттере». Тем, кто предпочитает фантастические боевики, стоит обратить внимание на программу канала «Че», в эфире которого покажут все части «Звездных войн». Ну и какой же праздник без приключений Кевина Маккаллистера! Зовите к экрану детей и смотрите всей семьей культовую рождественскую комедию «Один дома» на «Первом канале».
Больше хороших фильмов:
«Громкая связь», ТНТ
«Последний богатырь», «Россия 1»
«Война токов», «Пятница!»
«Тайна печати дракона», «Рен ТВ»
«Ночные игры», СТС
«Экипаж», «Россия 1»
«Карп отмороженный», ОТР
«Новогодний ремонт» «Первый канал»
«Девятая», СТС
«Гуляй, Вася!», «Рен ТВ»
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Любителям сериалов
Длинные выходные — лучшее время, чтобы запоем посмотреть увлекательный сериал. Выбрать будет из чего. «Первый канал» покажет свежие британские сериалы «Викторина» и «Испытание невиновностью». ТНТ порадует поклонников комедийного жанра марафоном своих новинок: «Проект "Анна Николаевна"», «Идеальная семья» и «Иванько». «Пятница!» по уже сложившейся традиции покажет «Шерлока» с Бенедиктом Камбербэтчем, а канал «Супер» позовет в гости «Друзей».
Больше интересных сериалов:
«Султан моего сердца», «Первый канал»
«Анна Каренина», «Россия 1»
«Чем мы заняты в тени», ТВ-3
«Новогодний рейс», «Телеканал 360°»
«Шерлок Холмс», «Культура»
«Новогодний пес», НТВ
«Мир! Дружба! Жвачка!», ТНТ
«Агентство О.К.О.», ТВ-3
«Новогодний переполох», «Супер»
Детям
Чтобы ваши дети тоже не скучали в праздничные дни, центральные каналы приготовили мультипликационные марафоны и не только. На СТС заглянет зеленый огр «Шрэк» и неугомонный похититель Рождества «Гринч», а на «Рен ТВ» на все праздники останутся «Иван Царевич» и богатыри. «Первый канал» добавит новогоднего настроения картиной «Щелкунчик и четыре королевства», а магию и волшебство в телеэфир привнесет канал «Че» фильмом «Хранитель времени».
Больше мультфильмов и сказок:
«Три кота», СТС
«Бэмби», Disney
«Остров сокровищ», Звезда
«Ледниковый период», СТС
«101 далматинец», Disney
«Бременские музыканты», ОТР
«Артур и минипуты», «Че»
Много шоу
Звездный блеск не сойдет с телеэкранов с приходом 1 января. Все выходные любимые артисты будут дарить зрителям позитивные эмоции и улыбки. В первый же день 2021 года канал «Россия 1» пригласит любителей музыки на «Песню года», а НТВ — на финал своего шоу «Суперстар! Возвращение». Умилиться и восхититься детскими талантами можно будет в компании Максима Галкина и праздничного выпуска передачи «Лучше всех!» на «Первом». А отдохнуть от мишуры и конфетти — на канале «Пятница!»: отправляйтесь в путешествие вместе с ведущими шоу «Орел и решка» и «Мир наизнанку».
Больше телешоу
Новогодний выпуск шоу «Три аккорда», «Первый канал»
«Детки-предки», СТС
«Ледниковый период», «Первый канал»
«Последний герой», ТВ-3
«Уральские пельмени», СТС
«Юмор года», «Россия 1»
Новогодний выпуск шоу «Угадай мелодию», «Первый канал»
«Русские не смеются», СТС
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