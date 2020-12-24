Дочь Алсу сняла новогодний клип с участниками «Голоса. Дети»

12-летняя Микелла Абрамова , дочь певицы Алсу , вместе с другими участниками проекта « Голос. Дети » представила новогодний клип на композицию «Это Новый год». Вместе с ней песню исполнили сыновья Сергея Филина Александр и Сергей, ведущая детской «Новой волны» Тоня Володина, участница первого сезона «Голос. Дети» Вилена Хикматуллина, Михаил Ногинский из пятого сезона и звезда третьего детского «Голоса» Ивена Работова.

Дорогие друзья! По сложившейся традиции, мы с друзьями записали для вас замечательную новогоднюю песню «Это Новый год»! Мы очень хотим подарить вам праздничное, светлое настроение.

Микелла Абрамова получила широкую известность после участия в шоу «Голос. Дети». Дочь Алсу с большим отрывом одержала победу в финале, однако зрители пожаловались на подтасовку результатов, назвав их необъективными. В ходе проверки, инициированной «Первым каналом», была зафиксирована массовая автоматизированная отправка смс за Микеллу, в связи с чем результаты голосования были аннулированы.