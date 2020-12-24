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24 декабря 2020, Кино Mail.ruновость

Дочь Алсу сняла новогодний клип с участниками «Голоса. Дети»

Исполнители вместе записали видео на песню «Это Новый год»

12-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, вместе с другими участниками проекта «Голос. Дети» представила новогодний клип на композицию «Это Новый год». Вместе с ней песню исполнили сыновья Сергея Филина Александр и Сергей, ведущая детской «Новой волны» Тоня Володина, участница первого сезона «Голос. Дети» Вилена Хикматуллина, Михаил Ногинский из пятого сезона и звезда третьего детского «Голоса» Ивена Работова.

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В инстаграме Абрамова написала:

Дорогие друзья! По сложившейся традиции, мы с друзьями записали для вас замечательную новогоднюю песню «Это Новый год»! Мы очень хотим подарить вам праздничное, светлое настроение.
Микелла Абрамова

Микелла Абрамова получила широкую известность после участия в шоу «Голос. Дети». Дочь Алсу с большим отрывом одержала победу в финале, однако зрители пожаловались на подтасовку результатов, назвав их необъективными. В ходе проверки, инициированной «Первым каналом», была зафиксирована массовая автоматизированная отправка смс за Микеллу, в связи с чем результаты голосования были аннулированы.

7.7
Голос. Дети
2014/Россия12+шоу талантов
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