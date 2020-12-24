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24 декабря 2020, РИА Новостиновость

Актриса из «Один дома 2» пожаловалась на одиночество

Бренда Фрикер сыграла в рождественской истории «леди с голубями»
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фотографий
7
фотографий
7
фотографий

МОСКВА, 24 дек — РИА «Новости». Ирландская актриса Бренда Фрикер, известная по роли «леди с голубями» в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», стала гостьей подкаста The Ray D'Arcy Show. 75-летняя актриса рассказала, что встретит наступающее Рождество в одиночестве, сообщает People. Фрикер призналась:

Новость
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Я совру, если скажу, что это будет милое и счастливое Рождество. Я старая и живу одна. Бывает грустно и мрачно.
Бренда Фрикер

Актриса добавила, что и прежде встречала Рождество одна. Обладательница премии «Оскар» призналась, что в праздник обычно выключает телефон и задергивает шторы. Она заранее записывает несколько хороших программ и смотрит их вместе со своей собакой. Еще тяжелее, по словам Фрикер, ей дается встреча Нового года в одиночестве.

Когда ведущий заметил, что многие семьи будут на праздниках смотреть знаменитый сиквел с ее участием, актриса отметила: «Ну, "леди с голубями" тоже была довольно одинока». Вспоминая работу над фильмом, Бренда также сказала, что не общается со своим коллегой Маколеем Калкиным, хотя время от времени вспоминает о нем. «Я переживаю за него, но связь не поддерживаю», — подчеркнула Фрикер.

7.8
Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке
1992/СШАкомедияприключениясемейный
Моя оценка

«Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» — сиквел фильма «Один дома», в котором мальчик Кевин случайно остается один дома на Рождество. Первая часть популярной истории вышла в 1990 году, вторая — в 1992. Режиссером двух фильмов стал Крис Коламбус, роли исполнили Маколей Калкин, Джо Пеши, Кэтрин О’Хара.

Фрикер также снималась в картинах «Моя левая нога», «…а в душе я танцую», «Охота на Веронику», «Время убивать».

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