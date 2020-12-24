Актриса из «Один дома 2» пожаловалась на одиночество

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий

МОСКВА, 24 дек — РИА «Новости». Ирландская актриса Бренда Фрикер, известная по роли «леди с голубями» в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», стала гостьей подкаста The Ray D'Arcy Show. 75-летняя актриса рассказала, что встретит наступающее Рождество в одиночестве, сообщает People. Фрикер призналась:

Я совру, если скажу, что это будет милое и счастливое Рождество. Я старая и живу одна. Бывает грустно и мрачно. Бренда Фрикер

Актриса добавила, что и прежде встречала Рождество одна. Обладательница премии «Оскар» призналась, что в праздник обычно выключает телефон и задергивает шторы. Она заранее записывает несколько хороших программ и смотрит их вместе со своей собакой. Еще тяжелее, по словам Фрикер, ей дается встреча Нового года в одиночестве.

Когда ведущий заметил, что многие семьи будут на праздниках смотреть знаменитый сиквел с ее участием, актриса отметила: «Ну, "леди с голубями" тоже была довольно одинока». Вспоминая работу над фильмом, Бренда также сказала, что не общается со своим коллегой Маколеем Калкиным, хотя время от времени вспоминает о нем. «Я переживаю за него, но связь не поддерживаю», — подчеркнула Фрикер.