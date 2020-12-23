Зудина поддержала сына на спецпоказе нового фильма

В московском кинотеатре «Пионер» состоялся специальный показ фильма «Сентенция». Ленту представили режиссер Дмитрий Рудаков, актеры Павел Табаков, Александр Рязанцев, Мириам Сехон и Валерий Жуков, продюсер Алексей Учитель. Гостьей показа стала мама Павла Табакова Марина Зудина.
«Сентенция» рассказывает о последних днях жизни писателя Варлама Шаламова. События фильма разворачиваются в одном из советских домов престарелых. Прошедший ГУЛАГ поэт и писатель, автор «Колымских рассказов», тихо угасает, но продолжает творить. Двое его самых пылких последователей пытаются собрать творчество воедино и расшифровать каждое слово. В фильме также снялись Федор Лавров, Иван Краско, Алена Константинова.
В прокат лента вышла 17 декабря.