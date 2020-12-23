Зудина поддержала сына на спецпоказе нового фильма

«Сентенция» рассказывает о последних днях жизни писателя Варлама Шаламова. События фильма разворачиваются в одном из советских домов престарелых. Прошедший ГУЛАГ поэт и писатель, автор «Колымских рассказов», тихо угасает, но продолжает творить. Двое его самых пылких последователей пытаются собрать творчество воедино и расшифровать каждое слово. В фильме также снялись Федор Лавров, Иван Краско, Алена Константинова.