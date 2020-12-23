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23 декабря 2020, ТАССновость

86-летний Василий Лановой стал почетным гражданином Москвы

Почетное звание было присвоено артисту за выдающийся вклад в развитие искусства театра и кино
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10
фотографий
10
фотографий

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Звание «Почетный гражданин Москвы» за выдающийся вклад в развитие искусства театра и кино присвоено народному артисту СССР Василию Лановому. Соответствующее решение принято на заседании Московской городской думы.

«С его именем связана целая эпоха в истории отечественного театра и кинематографа. Всей своей жизнью Василий Лановой показывает, что такое любовь к родине и столице», — прокомментировал ТАСС председатель столичного парламента Алексей Шапошников. Он добавил:

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Уверен, что принятое депутатами столичного парламента решение о присвоении звания «Почетный гражданин Москвы» поддерживают миллионы москвичей, для которых Василий Лановой — пример истинного патриота, коренного москвича.

Шапошников подчеркнул, что Лановой «многое сделал для нашей культуры и сохранения памяти о Великой Отечественной войне».

Как напомнил в ходе заседания руководитель департамента культуры Александр Кибовский, Лановой является артистом Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, посвятил ему более 60 лет. Кроме того, Лановой заведует кафедрой сценической речи Театрального училища имени Бориса Щукина, является председателем попечительского совета патриотической акции «Бессмертный полк», его заслуги отмечены многочисленными наградами.

На счету 86-летнего Василия Ланового — роли в фильмах «Аттестат зрелости», «Алые паруса», «Война и мир», «Иду на грозу», «Анна Каренина», «Офицеры».

Василий Лановой отмечает 86-летие
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