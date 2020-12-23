Снимающая фильмы о Бонде киностудия выставлена на продажу

Компания подключила к делу два инвестиционных банка, формальный процесс продажи уже стартовал. Рыночная стоимость студии оценивается экспертами в $5,5 млрд. MGM рассмотрит в качестве потенциальных покупателей как другие голливудские студии, так и международные конгломераты. MGM (она же Metro-Goldwyn-Mayer) искала покупателей на протяжении нескольких лет, в частности, вела переговоры с Apple, однако так и не смогла договориться с желающими компаниями о цене.