Снимающая фильмы о Бонде киностудия выставлена на продажу

Голливудская студия MGM ищет покупателя, готового ее приобрести, сообщает Deadline со ссылкой на WSJ.
Компания подключила к делу два инвестиционных банка, формальный процесс продажи уже стартовал. Рыночная стоимость студии оценивается экспертами в $5,5 млрд. MGM рассмотрит в качестве потенциальных покупателей как другие голливудские студии, так и международные конгломераты. MGM (она же Metro-Goldwyn-Mayer) искала покупателей на протяжении нескольких лет, в частности, вела переговоры с Apple, однако так и не смогла договориться с желающими компаниями о цене.
Студия была основана в 1924 году. Она выпустила фильмы о Джеймсе Бонде и владеет правами на франшизы «Терминатор», «Рокки», «Властелин колец».
Что касается Джеймса Бонда, то новая лента о спецагенте, «Не время умирать», должна выйти на экраны весной 2021 года. Премьеру неоднократно переносили из-за пандемии.