71-летняя Ирина Муравьева заразилась коронавирусом

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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Народная артистка России, звезда фильмов «Самая обаятельная и привлекательная» и «Карнавал» Ирина Муравьева заразилась коронавирусом и находится дома на лечении. Об этом сообщила ТАСС во вторник Тамара Михайлова, директор Малого театра, где служит актриса:

Она заболела [коронавирусом] на прошлой неделе. Находится не в больнице, на домашнем лечении.

По словам Михайловой, коронавирус у 71-летней актрисы протекает не в тяжелой форме. Директор театра добавила, что артистку, скорее всего, выпишут уже после праздников. В связи с болезнью Муравьевой в афишу театра внесены изменения — спектакль «Всегда зовите Долли!» с ее участием, показ которого был намечен на 29 декабря, заменен на «Вишневый сад».