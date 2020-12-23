71-летняя Ирина Муравьева заразилась коронавирусом

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Народная артистка России, звезда фильмов «Самая обаятельная и привлекательная» и «Карнавал» Ирина Муравьева заразилась коронавирусом и находится дома на лечении. Об этом сообщила ТАСС во вторник Тамара Михайлова, директор Малого театра, где служит актриса:
Она заболела [коронавирусом] на прошлой неделе. Находится не в больнице, на домашнем лечении.
По словам Михайловой, коронавирус у 71-летней актрисы протекает не в тяжелой форме. Директор театра добавила, что артистку, скорее всего, выпишут уже после праздников. В связи с болезнью Муравьевой в афишу театра внесены изменения — спектакль «Всегда зовите Долли!» с ее участием, показ которого был намечен на 29 декабря, заменен на «Вишневый сад».
Муравьева родилась 8 февраля 1949 года. С 1993 года служит в Малом театре. На счету актрисы — десятки ролей в спектаклях и фильмах. Среди картин с ее участием — «Самая обаятельная и привлекательная», «Карнавал», «Москва слезам не верит», «Артистка из Грибова», «Мы, нижеподписавшиеся».