26-летняя звезда «Физрука» устроилась на работу в офисе

Звезда сериала «Физрук», 26-летняя Полина Гренц заявила, что нашла работу в офисе. Актриса показала в инстаграме свое фото на рабочем месте.
Гренц сообщила:
Вот сижу в офисе 5/2, даже трудовая книжка есть теперь. Нравится то, что работа все равно связана с моей сферой деятельности.
Девушка также пошутила, что ее родители теперь «могут быть спокойны», потому что она нашла «нормальную работу». Гренц добавила, что не забросила актерскую карьеру: «Я совмещаю все!».
После съемок в «Физруке» Полина увлеклась музыкой и даже попытала удачу в музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе!». Также Гренц была участницей шоу «Холостяк».