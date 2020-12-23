26-летняя звезда «Физрука» устроилась на работу в офисе

Звезда сериала « Физрук », 26-летняя Полина Гренц заявила, что нашла работу в офисе. Актриса показала в инстаграме свое фото на рабочем месте.

Вот сижу в офисе 5/2, даже трудовая книжка есть теперь. Нравится то, что работа все равно связана с моей сферой деятельности.

Девушка также пошутила, что ее родители теперь «могут быть спокойны», потому что она нашла «нормальную работу». Гренц добавила, что не забросила актерскую карьеру: «Я совмещаю все!».