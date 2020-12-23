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23 декабря 2020, Кино Mail.ruновость

26-летняя звезда «Физрука» устроилась на работу в офисе

Полина Гренц заявила, что от актерской карьеры отказываться не собирается

Звезда сериала «Физрук», 26-летняя Полина Гренц заявила, что нашла работу в офисе. Актриса показала в инстаграме свое фото на рабочем месте.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гренц сообщила:

Вот сижу в офисе 5/2, даже трудовая книжка есть теперь. Нравится то, что работа все равно связана с моей сферой деятельности.
Полина Гренц

Девушка также пошутила, что ее родители теперь «могут быть спокойны», потому что она нашла «нормальную работу». Гренц добавила, что не забросила актерскую карьеру: «Я совмещаю все!».

7.2
Физрук
2014/Россия16+комедия
Моя оценка

После съемок в «Физруке» Полина увлеклась музыкой и даже попытала удачу в музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе!». Также Гренц была участницей шоу «Холостяк».

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