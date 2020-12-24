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24 декабря 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Петросян, Степаненко, Малахов на съемках новогоднего шоу

Звезды приняли участие в записи праздничной программы канала «Россия 1»
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фотографий
35
фотографий
35
фотографий

Канал «Россия 1» вечером 31 декабря покажет программу «Новогодний парад звезд» — праздничное шоу с участием российских звезд эстрады, кино и телевидения. Ведущими выступят Андрей Малахов и Николай Басков.

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Знаменитости разыграют на сцене шуточные сценки: Елена Воробей в образе Аллы Пугачевой даст советы «молодому отцу» Евгению Петросяну, Юрий Стоянов и Николай Басков расскажут, чем запомнился 2020-й.

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Елена Степаненко расскажет, как не сойти с ума в процессе домашнего обучения. На сцене также появится символ 2021 года — молодой бычок по кличке Антон.

Также гостями вечера станут Николай Цискаридзе, Дима Билан, Вячеслав Манучаров, Ефим Шифрин, Наталия Медведева, Игорь Верник, Нонна Гришаева, Сосо Павлиашвили, Николай Валуев.

Программа выйдет в эфир 31 декабря в 22.00.

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