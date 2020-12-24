Петросян, Степаненко, Малахов на съемках новогоднего шоу

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Канал «Россия 1» вечером 31 декабря покажет программу «Новогодний парад звезд» — праздничное шоу с участием российских звезд эстрады, кино и телевидения. Ведущими выступят Андрей Малахов и Николай Басков.

Знаменитости разыграют на сцене шуточные сценки: Елена Воробей в образе Аллы Пугачевой даст советы «молодому отцу» Евгению Петросяну, Юрий Стоянов и Николай Басков расскажут, чем запомнился 2020-й.

Геннадий Ветров, Игорь Маменко и Карен Аванесян в образах Труса, Балбеса и Бывалого пройдут вакцинацию у ведущего программы «О самом главном» Михаила Полицеймако.

Елена Степаненко расскажет, как не сойти с ума в процессе домашнего обучения. На сцене также появится символ 2021 года — молодой бычок по кличке Антон.