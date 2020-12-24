Петросян, Степаненко, Малахов на съемках новогоднего шоу

Канал «Россия 1» вечером 31 декабря покажет программу «Новогодний парад звезд» — праздничное шоу с участием российских звезд эстрады, кино и телевидения. Ведущими выступят Андрей Малахов и Николай Басков.
Знаменитости разыграют на сцене шуточные сценки: Елена Воробей в образе Аллы Пугачевой даст советы «молодому отцу» Евгению Петросяну, Юрий Стоянов и Николай Басков расскажут, чем запомнился 2020-й.
Геннадий Ветров, Игорь Маменко и Карен Аванесян в образах Труса, Балбеса и Бывалого пройдут вакцинацию у ведущего программы «О самом главном» Михаила Полицеймако.
Елена Степаненко расскажет, как не сойти с ума в процессе домашнего обучения. На сцене также появится символ 2021 года — молодой бычок по кличке Антон.
Также гостями вечера станут Николай Цискаридзе, Дима Билан, Вячеслав Манучаров, Ефим Шифрин, Наталия Медведева, Игорь Верник, Нонна Гришаева, Сосо Павлиашвили, Николай Валуев.
Программа выйдет в эфир 31 декабря в 22.00.