Михалков снова перенес празднование своего юбилея

Никита Михалков | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Режиссер, актер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, которому 21 октября исполнилось 75 лет, опять переносит премьеру нового спектакля и празднование своего юбилея — на этот раз на апрель 2021 года. Об этом ТАСС рассказали в понедельник в пресс-службе режиссера:

В связи с продолжающейся пандемией было принято решение перенести премьеру спектакля «12» и празднование приуроченного к ней юбилея Никиты Сергеевича на 21-22 апреля 2021 года в «Зарядье».

Ранее предполагалось, что премьера постановки «12» и празднование юбилея Михалкова состоятся в середине декабря. Постановщик подчеркивал, что не будет отмечать день рождения в октябре, поскольку понимал, что «просто не время». На премьеру Михалков планировал «пригласить всех тех, кого пригласил бы на свой день рождения».