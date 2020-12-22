Орбакайте, Ротару, Лолита, Крид: все звезды на «Голубом огоньке»

Огонек — это в ДНК любого российского, советского человека. В нем столько души, тепла и какого-то счастья. Никакая другая программа целый год не может передать это, мне кажется, вот секрет успеха.

Певица Лолита, в свою очередь, сказала, что, по ее мнению, в этом году «Голубой огонек» станет особенным и для зрителей, и для артистов. Исполнительница считает, что шоу «подведет черту» году, во время которого мир был охвачен пандемией, а также поможет отпустить негативные эмоции и мысли.