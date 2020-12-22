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22 декабря 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Орбакайте, Ротару, Лолита, Крид: все звезды на «Голубом огоньке»

В новогоднюю ночь телеканал «Россия 1» покажет традиционную концертную программу с участием знаменитостей
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78
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78
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В ночь на 1 января 2021 года в эфир телеканала «Россия 1» выйдет традиционный «Новогодний голубой огонек» с участием главных звезд российской сцены.

Шоу-программу, в которой прозвучат хиты уходящего года и любимые праздничные мелодии, откроют Леонид Агутин, Сергей Лазарев и Дима Билан с кавер-версией песни группы Kiss. На сцене также выступят Zivert, Вера БрежневаСофия Ротару, Лариса Долина, Валерия, Лолита Милявская, Кристина Орбакайте, Полина Гагарина, Владимир Пресняков-мл. и Наталья Подольская, Анжелика Варум, Алексей Воробьев и многие другие звезды эстрады.

Кроме того, в «Новогоднем голубом огоньке» дебютирует дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой, 5-летняя Вероника Николаева, которая исполнит вместе с родителями песню «Я люблю эту зиму».

Ведущими праздничного вечера станут Андрей Малахов, Николай Басков, Мария Ситтель, Наталия Медведева и Дмитрий Губерниев. Малахов отметил:

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Огонек — это в ДНК любого российского, советского человека. В нем столько души, тепла и какого-то счастья. Никакая другая программа целый год не может передать это, мне кажется, вот секрет успеха.
Андрей Малахов

Певица Лолита, в свою очередь, сказала, что, по ее мнению, в этом году «Голубой огонек» станет особенным и для зрителей, и для артистов. Исполнительница считает, что шоу «подведет черту» году, во время которого мир был охвачен пандемией, а также поможет отпустить негативные эмоции и мысли.

В 2021 году праздничный «огонек» выйдет на телеканале «Россия 1» в 24 раз. На этот раз в шоу впервые появится эффект «дополненной реальности».

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